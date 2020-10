Hamburg. Was sie in diesem Jahr am meisten vermisst hat? „Auf Vernissagen zu gehen“, sagt Anna Schwan (42). „Und zu reisen.“ Den ersten Mangel zumindest hat die PR-Agentin kurzerhand behoben und die City Art Week ins Leben gerufen. Dabei werden Kunstwerke in Hamburger Passagen gezeigt, Künstlerinnen und Künstler unterstützt und Besucher zum Austausch angeregt.

Mit ihrer eigenen 2015 gegründeten Agentur Schwan Communications betreut die Hamburgerin die Affordable Art Fair, die in diesem Jahr nur digital stattfindet. „Durch die Messe bin ich auch persönlich zur Kunstliebhaberin geworden, besonders Malerei fasziniert mich.“

Wie sich Orte eine Identität geben und nach außen vermarkten, weiß die einstige Geschichtsstudentin; das Thema war ihre Doktorarbeit. Später entwickelte sie die Kampagne „Deutschland, Land der Ideen“. Mit ihrem aktuellen Projekt wirkt Anna Schwan nun fleißig daran mit, ihre Heimatstadt als Kunststandort zu etablieren.