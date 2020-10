Es ist Zeit, sich im Kampf gegen Corona auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das gilt für uns Bürger, die wir die AHA-Regeln einhalten und unsere sozialen Kontakte so weit es geht reduzieren müssen – wenn das alle tun, reichen wahrscheinlich ein, zwei Wochen, um den beunruhigenden Anstieg der Infektionszahlen zu verlangsamen.

Das gilt aber auch für die Politik, die leider bei der von Kanzleramtsminister Helge Braun als „historisch“ titulierten Sitzung der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel am Mittwoch vorvergangener Woche den Fehler gemacht hat, sich viel zu lange mit einer Maßnahme zu beschäftigen, die bei der Eindämmung der Pandemie, wenn überhaupt, nur eine Nebenrolle spielt. Ich spreche von den sogenannten Beherbergungsverboten, über die die Regierungschefs tagelang debattiert und gestritten, ja, in die sie sich verbissen haben.

Tagelang in die Beherbergungsverbote verbissen

"Das Coronavirus darf nicht die ganze Stadt erfassen"

Was, das haben wir alle mitbekommen, am Ende dazu führte, dass die Kanzlerin mit den gemeinsam verabschiedeten Ergebnissen nicht zufrieden war und das öffentlich auch kundtat. Der Eindruck, der so entstanden ist, hat der Akzeptanz der deutschen Corona-Politik ausgerechnet zu einem Zeitpunkt geschadet, an dem es wirklich darauf ankam. Und das nur, weil man sich an den Beherbergungsverboten – ein Wort, das übrigens schon kaum einer fehlerfrei aussprechen kann – unnötig abgearbeitet hat. Es ist zu hoffen, dass das Thema beim Anfang November geplanten nächsten Treffen der Ministerpräsidenten-plus-Kanzlerin-Runde gar nicht mehr auf die Tagesordnung kommt, sondern bis dahin abgeräumt ist.

Lesen Sie auch

Für Schleswig-Holstein hat das Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz bereits in Aussicht gestellt, der von Anfang an dagegen war. Motto: Es gibt Wichtigeres. Recht hat er, findet auch das Oberverwaltungsgericht in Schleswig.

Wie sehr sich die Politik bei den Beherbergungsverboten verrannt hat, sieht man allein daran, dass das Bundeswirtschaftsministerium den Tourismusbetrieben jetzt staatliche Hilfen bis Ende des nächsten Jahres zugesagt hat. Eine Unterstützung, die die Branche sicher dringend nötig hat, über die sich die Betroffenen aber trotzdem nicht richtig freuen können.

Reisen nur innerhalb Deutschlands? Oder lieber doch nicht?

Tschentscher: Diese Corona-Regeln gelten ab Montag

Zu tief sitzt der Ärger über unbedarfte politische Äußerungen und Entscheidungen zum Reiseverhalten der Deutschen (Erst: „Reist nur im Land“, dann: „Lieber doch nicht!“), die Hotels und Pensionen mindestens das Geschäft in den Herbstferien verdorben haben. Das war unnötig und sorgt für mehrfachen Frust: bei denen, die verreisen wollten, bei denen, die von Reisenden leben – und bei allen, die darauf vertrauen, dass die Politik Maßnahmen gegen das Virus trifft, die wirken. Die Beherbergungsverbote gehören nicht dazu, und es wird eines der Rätsel der Pandemie bleiben, warum Gesundheitsexperten wie Karl Lauterbach (SPD) und Virologen das sofort erkannt haben und viele andere nicht.

Nun muss es heißen, alle Kraft in die Einhaltung von Regeln zu setzen, mit denen wir so schnell wie möglich die Kurve (wieder runter) kriegen. Je klarer die Ansagen, desto besser. Also bitte keine „Maskenpflicht von Hausnummer 30 bis Hausnummer 40 b“, sondern wenn, dann in einer kompletten Straße oder in einem Viertel. Schluss mit Verwarnungen von Gastronomen, die sich nicht an die Corona-Vorgaben halten, sondern her mit harten Strafen – wer es jetzt nicht verstanden hat, muss die Konsequenzen spüren.

Und, das geht an uns alle: Sagen wir Treffen, die im Moment nicht unbedingt nötig sind, ab. Sagen wir vor allem Feiern jeder Art ab oder halten sie so klein, wie es irgend geht. Richtig genießen kann man Zusammenkünfte im großen Kreis im Moment doch sowieso nicht.