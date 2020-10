Hamburg. Wahre Größe hat nichts mit der Körperlänge zu tun. Aber wer im Beachvolleyball zu den ganz Großen gehören will, der freut sich über jeden Zentimeter mehr. Bei Svenja Müller war das nicht immer so. Mit elf Jahren maß die 19-Jährige bereits 1,84 Meter und musste deshalb mit Blicken und Sprüchen leben. Heute kann die Dortmunderin, die als Achtjährige mit Volleyball begann, darüber lachen. Schließlich gilt sie, mittlerweile 1,92 Meter lang, als Deutschlands Toptalent im Block am Netz und als Kandidatin für Olympia 2024 in Paris.

Um sich darauf optimal vorzubereiten, ist die angehende Sportsoldatin, die im Januar ihre Grundausbildung absolviert und anschließend ein Studium parallel zum Leistungssport aufnehmen will, nach Hamburg gezogen. Am Olympiastützpunkt in Dulsberg trainiert sie seit dieser Woche mit ihrer neuen Partnerin Cinja Tillmann (29). Ihr Zuhause zu verlassen und in einer fremden Stadt neu anzufangen sei ihr schwergefallen, sagt sie. Aber sie wird daran wachsen.