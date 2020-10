Hamburg. Stephanie Haddenga hat schon vieles im Leben ausprobiert, nur einer Sache ist sie seit fast 30 Jahren treu geblieben – ihrer Wahlheimat Hamburg. Geboren in Ostfriesland, ist die 52-Jährige nach ihrer Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin in die Hansestadt gezogen. „Ich wollte in die große Stadt, aber ich wollte in Norddeutschland bleiben. Ich bin ein Küstenkind“, sagt Haddenga. Zum Glück habe Hamburg ihre Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt.

Und so ging sie auch nicht nach Paris, als sich die Gelegenheit bei der Arbeit in einer Logistikfirma ergab. Haddenga, die in Altona-Altstadt lebt und sich als „sehr lebendiger Typ“ beschreibt, liebt das Englische. „Ich war einmal als Au-pair in Irland“, sagt sie. Die Insel und Schottland sind ihre bevorzugten Reiseziele. Sogar Dudelsackspielen hat sie gelernt.

Ihren Fernseher hat Stephanie Haddenga schon vor vielen Jahren verkauft. „Es gibt da draußen noch so viel anderes zu sehen und zu machen“, sagt sie. „Seitdem liebe ich das Kino, vor allem die kleinen Programmkinos.“