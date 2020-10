Er ist laut eigener Aussage loyal, aber dumm, hängt mit Musikern rum und macht sich für die „beste Band der Welt“ krumm: Eines Tages in seinem 1962 in Berlin-Spandau begonnenen Leben stand Dirk Albert Felsenheimer auf, um Schlagzeuger zu werden. Die meisten setzten sich dafür hin, er aber blieb stehen und wurde 1982 Bela B, ein Drittel der Punkband Die Ärzte.

Ende der 90er-Jahre blieb Bahnhofskino-Enthusiast Bela B auf den versifften Sitzen im Aladin-Kino auf der Reeperbahn kleben und lebt seitdem in Hamburg. Hier baute er sich nicht nur eine Familie auf, sondern auch eine berühmt-berüchtigte Sammlung zweit- und drittklassiger Western, Horrorfilme, Pornos und Lieblingsvereine – St. Pauli!

Seine nicht minder charmant-trashigen eigenen Fantasien ließ er nicht nur in Ärzte-Platten und Soloalben einfließen, sondern auch in seinen 2019 veröffentlichten Debütroman „Scharnow“, in Filme und Hörspiele. Er ist der Mann für erstklassige B-Ware!