Hamburg. Wunder gibt es immer wieder. Davon kann Katja Ebstein ein Lied singen. Aber schon die Bibel ist voll davon. Es braucht nur einen festen Glauben. Und ganz viel Geduld, am besten sofort. Denn manchmal lässt der nächste Gottesbeweis halt Jahrzehnte auf sich warten. Wenn’s mal wieder länger dauert, kann man stark davon ausgehen, dass katholische Kirche und Deutsche Post eine geradezu himmlische Symbiose eingegangen sind. Wie jetzt. Also vor 51 Jahren.

Am Anfang war eine Ansichtskarte. Die muss Pater Anselm Grün, als Autor spiritueller Bestseller mittlerweile weit über sein unterfränkisches Kloster hinaus bekannt, im April 1969 in Rom aufgegeben haben.

Leider kam diese Postkarte mit sonnigen Grüßen aus dem Gästehaus Sant Anselmo (Tenor vermutlich „Wetter gut, Messwein super“), die von einer „Hildegard“ und insgesamt vier Mönchen unterzeichnet wurde, nie in Schwarzach am Main an. Wobei „nie“ jetzt auch wieder völlig übertrieben ist. Vor wenigen Tagen trudelte sie ein.

Post aus der ewigen Stadt braucht halt ewig, eigentlich doch logisch

„Halleluja“, soll man im Kloster gerufen haben. Post aus der ewigen Stadt braucht halt ewig, eigentlich doch logisch. Pater Anselm Grün, damals Student in Italien, habe jedenfalls sofort seine eigene Unterschrift erkannt, ließ eine Sprecherin der Benediktinerabtei wissen. In der Abtei vermutet man, dass die Karte „irgendwo physisch bei der Post verschwunden war und nun zufällig aufgetaucht ist“.

Bei der Post hält man diese Erklärung für, nun ja, komplett wunderlich. Wahrscheinlicher sei doch, dass „eine Person die Karte aufbewahrt und nun erst eingeworfen habe“. Klar.

Fest steht nur, dass man Kirchen­kritikern guten Gewissens widersprechen darf: Dass im Vatikan die Post abgeht, ist jetzt wirklich amtlich widerlegt.