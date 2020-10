Hamburg. Sie waren die Helden des ersten Lockdowns im Frühjahr. Und sie werden auch in den kommenden Monaten wieder stark gefordert sein, wenn die Zahl der Corona-Infizierten weiter steigen wird und mit ihr – wenn auch leicht zeitversetzt – die Zahl der Schwererkrankten. Wenn jeder, der es kann, wieder im Homeoffice arbeiten wird, wird sich der Blick erneut fokussieren auf die, die nicht in der Sicherheit der eigenen Wohnung tätig sein können, sondern da gebraucht werden, wo Menschen sind, gesunde wie kranke: in den Kliniken, den Alten- und Pflegeheimen oder beispielsweise in den Bussen als Fahrer.

Das waren sie – die Helden des Lockdowns, wie die Gewerkschaft Ver.di bei jedem Streikaufruf betont, quasi schon entschuldigend. Aber diese Helden riskieren jetzt, dass die neu gewonnene Wertschätzung in Unverständnis umschlägt.

Die Streiks schaden nicht nur den Unternehmen

Von den anderen Helden des ersten Lockdowns ist inzwischen deutlich seltener die Rede: von den Verkäuferinnen und Verkäufern. Nicht nur Galeria Karstadt Kaufhof entlässt in diesen Wochen Hunderte Beschäftigte zum Teil nach Jahrzehnten Treue zum Unternehmen in die Arbeitslosigkeit. Viele weitere Läden werden diesen Corona-Herbst nicht überleben und schließen – mit traurigen Folgen für die Mitarbeiter.

Wer jetzt in Kurzarbeit ist und kaum weiß, wie er oder sie finanziell über die Runden kommen soll, wird neidvoll in Richtung des öffentlichen Dienstes blicken. Wer Angst um seinen Job haben muss und die Zukunft seines Unternehmens, wird sich sehnen nach der Unkündbarkeit des Arbeitsverhält­nisses.

Natürlich gehören Streiks zum Ins­trumentarium der Gewerkschaften. Deutschland hat wie kaum ein anderes Land von der jahrzehntelangen Tarifautonomie und der Tarifpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften profitiert. Und wird es auch weiterhin tun. Aber ehrlich: Die Streiks, mit denen Ver.di den öffentlichen Nahverkehr lahmlegt (wie zuletzt am Donnerstag) oder den Betrieb in den Krankenhäusern der Stadt massiv stören will (wie morgen geplant), kommen zur Unzeit. Sie schaden nicht nur den bestreikten Unternehmen – sie schaden auch massiv dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und den brauchen wir in dieser Phase der Pandemie mindestens so dringend wie zu ihrem Beginn.

Wertschätzung hat auch etwas mit einer gerechten Bezahlung zu tun

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt von Tag zu Tag. Die sogenannte Inzidenz reißt vermutlich in den nächsten Stunden die Grenze von 50 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen). Dann wird Hamburg offiziell zum Risikogebiet. Während sich in den vergangenen Wochen vor allem jüngere Hamburger mit Corona angesteckt haben, steigt jetzt auch wieder die Zahl der Neuinfektionen in der Gruppe der älteren Menschen. Und so müssen wieder mehr Hamburger in Kliniken behandelt werden. Und Ver.di? Die Gewerkschaft ruft auf zum Streik.

Der erste Lockdown hatte etwas Gutes – er brachte einen Erkenntnisgewinn: dass die Beschäftigten in der Pflege, egal ob in Seniorenheimen oder Kliniken, Großartiges leisten. Schade, dass eine Pandemie nötig war, um die Arbeit in der Pflege endlich auch wertzuschätzen. Wertschätzung hat auch etwas mit einer gerechten Bezahlung zu tun. Darüber wird zu verhandeln sein – aber nicht jetzt. Nicht mitten in der Krise. Nicht begleitet von Streiks in der Pandemie.