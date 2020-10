Die Idee für die im Juli beschlossene „EU-Plastiksteuer“ – den Begriff prägte der damalige EU-Kommissar Günther Oettinger – kam 2018 auf. Die EU-Kommission schlug sie im Zusammenhang mit ihrer „Strategie für Plastik in einer Kreislaufwirtschaft“ vor. Sie verfolgte damit zwei Ziele: die Reduzierung von Plastikmüll und die Erzielung von Einnahmen als Ausgleich für den EU-Beitrag der Briten, der durch den Brexit wegfällt. Die Reaktionen waren damals ziemlich verhalten bis ablehnend. Bundeskanzlerin Merkel war dagegen, Umweltministerin Schulze ebenso, und selbst in der EU-Kommission waren längst nicht alle angetan.

Die Idee waberte so vor sich hin, bis im Juli 2020 die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten darüber verhandelten und stritten, wie die EU den Mitgliedstaaten mit viel Geld dabei helfen könnte, dem Einbruch der Volkswirtschaften infolge von Corona zu begegnen. Man vereinbarte, dafür 750 Milliarden Euro auszugeben, und gab dem Ganzen den stolzen Namen „Next Generation EU“.

Woher 390 Milliarden Euro nehmen?

Die EU will sich die 750 Milliarden Euro durch Aufnahme von Schulden am Kapitalmarkt beschaffen, was viele Juristen für EU-rechtswidrig halten, weil sich die EU eigentlich nicht verschulden darf. Diese Schulden sollen in ferner Zukunft – 2028 bis 2058 – zurückgezahlt werden müssen.

360 Milliarden Euro will die EU an die bedürftigen Mitgliedstaaten als Darlehen vergeben, die diese irgendwann zurückzahlen sollen. 390 Milliarden Euro will sie den Mitgliedstaaten schenken. Das Geld ist also weg. Da sich aber die EU auch dieses Geld borgen wird, muss sie auch das zurückzahlen. Aber woher 390 Milliarden Euro nehmen?

Im Protokoll des Gipfeltreffens vom Juli heißt es in schönstem EU-Kauderwelsch: „In einem ersten Schritt wird eine neue Eigenmittelquelle eingeführt und ab dem 1. Januar 2021 gelten, die sich aus einem Anteil der Einnahmen aus einem nationalen Beitrag zusammensetzt, der anhand des Gewichts der nicht recycelten Verpackungsabfälle aus Kunststoff mit einem Abrufsatz von 0,80 EUR pro Kilogramm errechnet wird.“ Alles klar?

Österreich schafft keine Anreize, Plastikmüll zu vermeiden

Auf Deutsch: Ab 2021 müssen die Mitgliedstaaten der EU für nicht recycelte Plastikverpackungen 80 Cent pro Kilogramm zahlen. Prompt wurde der Begriff „EU-Plastiksteuer“ von 2018 wiederbelebt, und Umweltschützer jubelten, endlich werde der Vermüllung Europas mit Plastik ein Ende gesetzt. Aber ist das wirklich so?

Die EU bekommt die 80 Cent nicht von den Müllverursachern, sondern von den Mitgliedstaaten. Ob die ihre Plastikmüll erzeugenden Bürger und Unternehmen zur Kasse bitten oder ob sie das Geld einfach aus ihrem nationalen Staatshaushalt abzweigen, wird ausdrücklich ihnen überlassen. Das heißt: Die EU-Plastiksteuer erzeugt keine direkten Anreize, Plastikmüll zu verringern. Das könnte nur eine Plastiksteuer, die nicht recyceltes Plastik verteuert und damit bei den Bürgern und Unternehmen einen Anreiz schafft, darauf zu verzichten. Die Mitgliedstaaten müssten also Plastiksteuern einführen. Das können sie aber auch ohne EU-Plastiksteuer. Werden sie das tun? Österreich hat das bereits abgelehnt und wird die Abgabe an die EU aus dem allgemeinen Staatshaushalt bezahlen. Österreich schafft also – EU-Steuer hin oder her – keine Anreize, Plastikmüll zu vermeiden. Es wird spannend, wie viele Länder Österreich folgen werden.

Angebliche Ziele stehen miteinander im Konflikt

Schon die beschriebene Konstruktion der EU-Plastiksteuer zeigt, dass es den Regierungschefs im Juli gar nicht so sehr um die Vermeidung von Plastikmüll ging, sondern um die Erzielung von Einnahmen für die EU. Warum aber wird die Abgabe schon ab 2021 erhoben, da doch die Rückzahlung der Schulden erst 2028 beginnen muss? Die alte Idee lässt grüßen: Die Briten zahlen ab 2021 nichts mehr an die EU. Man will die Plastikmüll-Einnahmen als Ausgleich für den EU-Beitrag der Briten verwenden.

Aber auch das ist doppelbödig. Denn die beiden angeblichen Ziele der EU-Plastiksteuer – Reduzierung von Plastikmüll und Erzielung von Einnahmen – stehen miteinander im Konflikt. Würde die EU-Steuer wirklich die Plastikmüllmenge substanziell verringern, brächen die Einnahmen, die man doch haben will, weg.