Hamburg. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss, kurz PUA, wird gern als das schärfste Schwert der Demokratie bezeichnet. Das ist insoweit richtig, als bei den Befragungen des Ausschusses die Strafprozessordnung gilt. Zeugen können zum Beispiel nach ihrer Aussage unter Eid genommen werden, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Aber die Abgeordneten sprechen kein Urteil wie Richter in einem Strafprozess, und folglich gibt es auch keine Angeklagten, sondern nur die Befragungen von Zeugen. Dieser wichtige Unterschied wird im Eifer manch hektischen Kreuzverhörs bisweilen vergessen. Der Zeugenstuhl ist aber keine Anklagebank.

Die Qualität eines Untersuchungsausschusses bemisst sich nach der geleisteten sachlichen Aufklärungsarbeit. Ein Interesse an Aufklärung besteht im Fall der Cum-Ex-Steueraffäre in ihrer Hamburger Spielart allemal. Die hiesige Steuerverwaltung hat bei den betrügerischen Cum-Ex-Geschäften der Warburg Bank offensichtlich einen bundesweiten Sonderweg beschritten: Sie hat auf Rückforderung von Steuernachlässen in Millionenhöhe verzichtet, als die Finanzämter anderer Länder in vergleichbaren Fällen längst die Hand aufhielten, weil sie zu Recht von der Illegalität der Geschäfte ausgingen.

Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank: Einflussnahme des Senats?

Haben Olaf Scholz (SPD) als damaliger Bürgermeister und Peter Tschen­tscher (SPD) als Finanzsenator Einfluss auf die Entscheidung der Finanzbeamten genommen? Das scheinen Tagebuch-Eintragungen des Warburg-Miteigentümers Olearius nahezulegen, Scholz und Tschentscher haben das aber stets bestritten. Die Befragung der an der Entscheidung beteiligten Steuerbeamten kann Aufklärung bringen, wenn das Steuergeheimnis es zulässt.