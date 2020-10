Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft auf der ganzen Welt massiv getroffen. Millionen Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Viele Unternehmen rutschten in die Pleite. In zahlreichen Ländern Afrikas und Asiens schlitterten Bürger in die Armut, viele weitere Hunderttausende quält jetzt sogar der Hunger. Der Internationale Währungsfonds erwartet für die Weltwirtschaft in diesem Jahr eine tiefe Rezession.

Dass Deutschland bislang geradezu glimpflich durch die Krise kommt, hat das wohlhabende Industrieland offenbar vor allem den großzügigen staatlichen Milliardenhilfen für Unternehmen, Selbstständige und Bürger zu verdanken. Der Bund hat nahezu für alle Geld lockergemacht, die durch die Folgen der Pandemie existenziell bedroht sind – sogar für börsennotierte Konzerne, die sonst so stolz auf das Funktionieren des Kapitalismus pochen, Gewinne maximieren und staatliche Eingriffe geißeln.

Viele Menschen entgingen massenhaften Entlassungen

Besonders bewährt hat sich in der laufenden Krise die Kurzarbeit. Das In­­strument, das sich bereits in der Finanzmarktkrise bewährt hat, wird in diesen Monaten so stark genutzt wie nie zuvor. In der Spitze haben es im April rund sechs Millionen Männer und Frauen erhalten, aktuell sind es noch gut vier Millionen. Und das ist gut so. Viele Beschäftigte hätten ohne diese Maßnahme ihren Arbeitsplatz verloren, weil ihre Betriebe die Lohnkosten nicht mehr hätten bezahlen können. So aber entgingen sie massenhaften Entlassungen wie beispielsweise in den USA, wo Millionen ihren Job verloren haben, weil entsprechende Programme fehlten.

Die Kurzarbeit hat sich in der Krise erneut als wichtiges ökonomisches Rüstzeug profiliert, mit der Stellen zumindest vorübergehend erhalten werden können, damit Menschen nicht in die Arbeitslosigkeit fallen. Natürlich kostet die Unterstützung Geld. Geld, das aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung, das die Arbeitnehmer zuvor selbst eingezahlt haben, sowie aus Staatszuschüssen kommt. Im Vergleich zu den sonstigen Hilfen für die Wirtschaft in Corona-Zeiten ist der Zuschuss von geschätzt rund zehn Milliarden Euro für dieses und nächstes Jahr aber vergleichsweise gering. Hier ist jeder Euro gut angelegt.

Kurzarbeit verhindert auch, dass Menschen in Depressionen fallen

Denn es wird mit der Kurzarbeit auch verhindert, dass Menschen massenhaft in Depressionen oder in Hoffnungslosigkeit fallen und das soziale Miteinander großen Schaden nimmt. Arbeit ist eine wichtige Voraussetzung, um in Deutschland gut leben zu können. Deshalb ist es wichtig, dass möglichst alle am Arbeitsmarkt teilhaben können. Auch für Unternehmen ist es vorteilhaft, ihre geschulten Mitarbeiter an Bord zu behalten. Sie beherrschen das nötige betriebliche Wissen, das spätestens beim Hochfahren der Betriebe wieder dringend erforderlich ist.

Mithilfe der Kurzarbeit hat sich Deutschland bei der letzten Finanzmarktkrise schneller als einige andere Länder erholt. Viele europäische Länder nahmen sich Deutschland als Blaupause und setzen ebenfalls auf Kurzarbeit. In unterschiedlichen Varianten. In manchen Ländern wie Polen gibt es nur 50 Prozent Kurzarbeitergeld, in den Niederlanden dagegen 100 Prozent. Vielleicht sollte auch Deutschland über die Höhe der Zahlungen, die derzeit bei 60 Prozent beginnen, nachdenken. Gerade in vergleichsweise niedrig entlohnten Branchen reicht oft das Kurzarbeitergeld nicht aus, um eine Familie zu ernähren. Hier wäre eine deutlich höhere oder sogar volle Entschädigung sinnvoll.

Der Verlauf der Krise zeigt, dass die Bundesregierung zwar nicht alles gut gemacht, aber viele richtige Wege eingeschlagen hat. Die wichtigsten Ziele sollten sein, die Beschäftigung zu stabilisieren und viele Insolvenzen zu vermeiden