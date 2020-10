Kennen Sie Daniel Dale? Wenn nicht, bitte bis zur US-Wahl am 3. November ab und zu den Sender CNN einschalten. Der junge Kanadier mit dem sympathischen Konfirmanden-Gesicht hat sich zu Amerikas bekanntestem Fernseh-Sisyphus gemausert. Der 35-Jährige rollt jeden Tag mit stoischer Ausdauer einen Stein den Berg hoch. Der Stein heißt Donald Trump. Der Rest ist bekannt.

Dale untersucht die Sturzbäche präsidialer Falschinformationen, mit denen Donald Trump die USA seit vier Jahren flutet. Dass man darin ertrinken kann, wissen neben ihm vor allem die arrivierten Fakten-Wächter der „Washington Post“. Sie haben weit mehr als 20.000 Lügen, Tatsachenverdrehungen und Übertreibungen akribisch dokumentiert. Ohne jemals eine Verhaltensänderung auszulösen. Es wird, gerade jetzt, rund drei Wochen vor der Wahl, immer schlimmer.

"Die wahre Opposition sind die Medien"

Was in anderen Demokratien schon lange zu parlamentarischen Misstrauensvoten und Rücktritten geführt hätte, führt im Amerika Donald Trumps zu noch mehr Lügen und Tatsachenverdrehungen sowie Übertreibungen. Getreu der Strategie seines in die Kriminalität abgerutschten Ex-Beraters Steve Bannon.

„Die Demokraten spielen keine Rolle“, hatte Bannon 2016 verkündet, „die wahre Opposition sind die Medien.“ Um mit ihnen fertigzuwerden, müsse der öffentliche Raum – Zitat – „mit Scheiße geflutet werden“. Flooding the zone with shit. Die Paralysierung der Wächter-funktion traditioneller Medien durch eine Endloslawine von Halb- und Unwahrheiten, Fehlinformationen, Gerüchten und Aufregern funktioniert erschreckend gut.

Längst hat ein großer Teil Amerikas aus Angst, chronisch an Morbus Trump zu erkranken, benommen abgeschaltet. Und viele Journalisten kommen beim Widerlegen der ständig hereinbrechenden Ungeheuerlichkeiten nicht mehr hinterher. Daniel Dale hat darum neulich einmal seinen Output verschlankt. „Trump erzählt seinen üblichen Unfug über die Briefwahl“, schrieb der Faktenprüfer nach einer Wahlkundgebung, „nicht wert, es zu wiederholen. Es ist immer falsch.“

Der resignative Ton steht für ein Dilemma. Amerika, wo ich seit neun Jahren lebe und arbeite, wirkte noch nie so ausgelaugt und erholungsbedürftig wie heute. 46 Monate Trump haben Verschleißerscheinungen hinterlassen. Die Volksseele ist wundgescheuert. Trumpianer und Never-Trumpianer bekriegen sich wie verfeindete Stämme. Vereinzelt wird bereits geschossen. Der Vorrat an geteilten Wahrheiten? Lange aufgezehrt.

Dass daran Medien, nicht alle, aber zu viele, indirekt Mitschuld tragen, hat Margaret Sullivan aufgeschrieben. Die Kritikerin der „Washington Post“ konstatiert, dass Donald Trump die Branche seit 2016 wie eine Puppe manipuliere. Ihre Prophezeiung: „Die Geschichte wird uns nicht freundlich beurteilen.“

Da ist was dran. Das Weiße Haus und sein Hauptmieter führen Amerika und die Welt Tag für Tag in ein Parallel-Universum. Danach rückt der mediale Reparaturbetrieb an und die Dinge wieder gerade. Aber der Selbstreinigungseffekt bleibt aus. Statt Richtigstellung folgt die nächste Lüge. Und die nächste Lüge.

Welche Konsequenzen das hat, zeigt die Corona-Katastrophe, der bald 215.000 Menschen in den USA zum Opfer gefallen sind. Tausende Amerikaner, die ihrem Präsidenten über Wochen geglaubt haben, als er das Virus wider besseres Wissen verharmloste, sind tot.

Ähnlich folgenschwer kann sich der Trump-Vorwurf auswirken, Joe Biden könne die Wahlen nur durch Fälschung der Ergebnisse gewinnen. Unruhen nach dem 3. November schließt kaum jemand mehr aus.

Trumps dreiste Attacke auf die Integrität der Wahl geht täglich durch die medialen Wiederaufbereitungsanlagen. Die Dementis werden danebengestellt.

Es ist diese ungesunde Gleichsetzung, hier Trump mit seinen atemberaubend wahrheitsentkernten Äußerungen, dort die faktengestützte Gegenrede. Am Ende spielt es ihm noch in die Hände. Weil er keine Scham kennt. Weil er nichts zurücknimmt. Weil ihm nichts peinlich ist. Weil er „den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht kennt“, wie Dan Coats sagt. Der frühere US-Botschafter in Berlin muss es wissen. Er war Trumps oberster Geheimdienstkoordinator.

Wenn es stimmt, dass der Einfluss der Lüge in der politischen Willensbildung unter Trump in toxischer Form zugenommen hat, wenn richtig ist, dass unter diesem Präsidenten jahrzehntelang allseits akzeptierte Fakten abhandengekommen sind, ohne die eine nützliche demokratische Debatte kaum zu führen ist, stellen sich Fragen an den Journalismus: Darf man aus O-Tönen Donald Trumps noch „Nachrichten“ destillieren, obwohl genau damit die tägliche Desinformation beginnt?

Wer Donald Trump zitiert ohne einen *-Appendix mit Klarstellungen hinterherschicken zu können, trägt zur Normalisierung eines Zustandes bei, der staatszersetzend ist. James Fallows vom Magazin „The Atlantic“ stellt darum eine radikale These zur Debatte: Wer die Öffentlichkeit informieren will, darf nicht mehr reportieren, was Donald Trump sagt. Nachdenkenswert. Was meinen Sie?