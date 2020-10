Hamburg. Es gab am Wochenende viel zu feiern im Hamburger Sport, auch wenn – oder gerade weil – der HSV und der FC St. Pauli nicht um Punkte spielten. Das Judo-Team wurde wieder deutscher Meister, die Segler des Norddeutschen Regatta-Vereins gewannen die Bundesliga, die Golfer des Hamburger GC Falkenstein (HGC) sicherten sich den deutschen Mannschaftspokal, das HGC-Damen­team erkämpfte sich Rang zwei, Peter Kadiru erboxte sich den nationalen Meistertitel im Schwergewicht und schließlich holte Ruderer Torben Johannesen EM-Gold im Deutschland-Achter.

Diese Erfolge sind hoch anzurechnen

Was die so unterschiedlichen Teams und Athleten eint, ist der Umstand, dass sie ihren Sport für wenig oder gar kein Geld, aber mit umso mehr Enthusiasmus betreiben und persönliche Opfer bringen. Dasselbe gilt für deren Trainer. Sie alle hatten es in diesem Jahr nicht leicht, nach dem Lockdown ihren Sport wieder zielgerichtet zu betreiben, zumal die Beschränkungen gerade in Hamburg für Leistungssportler restriktiver waren und länger galten als in vielen anderen Bundesländern.

Umso höher sind ihre Erfolge jetzt zu bewerten. So erfreulich es ist, dass der Hamburger Senat werbewirksame, internationale Großveranstaltungen finanziell unterstützt und so in der Stadt hält, so sehr hätten auch die zahlreichen Bundesliga-Teams in den vermeintlich kleinen Sportarten, die Woche für Woche Hamburg in der Republik repräsentieren, eine stärkere Unterstützung von städtischer Seite verdient.