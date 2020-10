Die Langzeitfolgen eines Kraftaktes

Vor gut einem Jahr haben sich vier Lehrerinnen an Brennpunktschulen in Hessen und Berlin ihren Frust in Büchern von der Seele geschrieben. Die Titel sind unmissverständlich: „Lehrer über dem Limit“, „Schulen vor dem Kollaps“ oder „Eine Lehrerin sieht rot“. Noch entlarvender sind zwei Untertitel: „Warum die Integration scheitert“ und „Warum Integration im Klassenzimmer scheitert“. Andere Lehrkräfte machten ihrem Ärger in einem Dutzend Brandbriefen an ihre Schul- und Kultusminister Luft, aus allen Winkeln der Republik.

2018 und 2019 ballten sich in Schulen mehrere Problemlagen: hohe Mi­grantenanteile an Schulen in sozialen Brennpunkten aus der Zeit vor der Einwanderungswelle, ein erhöhter Sprachförderbedarf von Kindern deutscher und nicht-deutscher Herkunft, vor allem aber die Aufnahme und Integration von rund 200.000 neuen schulpflichtigen Flüchtlingskindern. Wer die zahlreichen rosarot gefärbten Bilanzen nach fünf Jahren „Wir schaffen das“ liest, dem fällt auf, dass sie die Sonnenseiten der Inte­gration etwa am Arbeitsmarkt betonen, die Schattenseiten hingegen wie terroristische Gewalttaten und sexuelle Übergriffe von Asylbewerbern relativieren.

Es fehlen Sprachvorbilder und Wertevermittler

Soweit erkennbar, kommen die Schulen in den Resümees gar nicht vor. Dabei sind sie die wichtigsten Integrationsagenturen – und die Hauptleidtragenden der Zuwanderung seit September 2015. Obwohl der Andrang der Flüchtlingskinder das deutsche Schulsystem nach Jahren des „Sparens, bis es quietscht“, unvorbereitet traf, haben Politik und Schulen diese Mammutaufgabe in der ersten Phase mit viel Geld und großem Engagement der Lehrerschaft geschultert. Schon heute ist jedoch klar, dass Bildungspolitiker und Schulen für die Langzeitfolgen dieses Kraftaktes noch lange bezahlen müssen.

Versagt hat die Politik nach Untersuchungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt und Raumplanung und des Wissenschaftszentrums Berlin bei der sozial gerechten Verteilung der Flüchtlinge: Angezogen durch billige Mieten, Arbeitsplätze und Landsleute leben sie heute wieder überwiegend in sozialen Brennpunkten. Das beklagt auch Hamburgs Rechnungshof in seinem Jahresbericht 2018 für die Hansestadt. Als Folge sagt die Präsidentin des Wissenschaftszen­trums Berlin, Jutta Allmendinger, eine Zunahme „segregierter Schulen“ (Migrationsanteil von über 50 Prozent) und „segregierter Stadtteile“ voraus. An segregierten Schulen gibt es keine Chancengleichheit für Migrantenkinder. An ihnen fehlen deutsche Peergroups, Sprachvorbilder und Wertevermittler. An der Elbe wird diese 50-Prozent-Marke an 51 Prozent der staatlichen Grundschulen, an 48 Prozent der staatlichen Stadtteilschulen und 18 Prozent der staatlichen Gymnasien überschritten.

Gefahr, dass das Leistungsniveau unserer Schulen weiter sinkt

An einigen Scharnierstellen stellt der Bildungsbericht 2020 in etlichen Bundesländern einen direkten Zusammenhang zwischen „starker Zuwanderung“ und „höheren Sprachförderquoten“ bei Kita-Kindern her. In Berlin ist der Anteil der Vierjährigen nicht-deutscher Herkunft mit Sprachförderbedarf zwischen 2015 und 2019 um sechs Prozent gestiegen, in Hamburg bei den Viereinhalbjährigen mit Migrationshintergrund im selben Zeitraum um fünf Prozent. Der Anstieg der Schulabgänger ohne Abschluss zwischen 2015 und 2018 um ein Prozent auf knapp sieben Prozent ist zu 70 Prozent „fluchtbedingt“.

Am schwersten wiegt jedoch, dass die Zuwanderungswelle nach 2015 die Heterogenität der Schülerschaft weiter erhöht hat und dadurch die Gefahr gestiegen ist, dass das Leistungsniveau unserer Schulen weiter sinkt. Die Pisa-Studie 2019 hat signifikante Rückschritte bei der Lesekompetenz, bei Mathematik und Naturwissenschaften festgestellt. Eine Hauptursache soll, erstmals offen angesprochen, der „deutlich gestiegene Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationserfahrung“ sein, von denen „knapp 50 Prozent sozioökonomisch benachteiligt“ sind. Die Lernrückstände zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund betragen ein bis zwei Jahre. Für das Merkelsche Mantra „Wir schaffen das“ müssen die Lehrer, Schüler und Eltern noch über Jahre hohe Preise bezahlen. Es wird künftig noch schwerer fallen, die Qualität des Unterrichts zu sichern wie die Chancengerechtigkeit zu verbessern.