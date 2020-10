Jeder Fußballfan kann von Spielen während seiner Jugendzeit erzählen, die die Begeisterung für diesen wunderbaren Sport entfachen ließen und sich tief in seine Erinnerung eingebrannt haben. Bei mir war eines davon das WM-Halbfinale 1982 zwischen Deutschland und Frankreich in Spanien, die dramatische „Nacht von Sevilla“, als die Nationalmannschaft in der Verlängerung noch einen 1:3-Rückstand aufholte und schließlich im Elfmeterschießen gewann. Während ich vor dem Fernseher vor Aufregung kurz vor dem Nervenzusammenbruch stand, schob Horst Hrubesch den entscheidenden Ball humorlos flach ins rechte Eck.

Beachtliche 21,2 Millionen Deutsche jubelten außer mir damals mit. Doch die Entwicklung von Fußballspielen als Event, gepaart mit steil gestiegenen Imagewerten der Nationalelf, führte bei der WM 2006 zu neuen Höchstständen, als durchschnittlich 24 Millionen Fans bei den deutschen Spielen einschalteten (Marktanteil von 81 Prozent). 2014 sahen sogar sagenhafte 34,65 Millionen Menschen (Marktanteil 86,3 Prozent) den 1:0-Sieg im WM-Finale gegen Argentinien, ohne Public Viewing oder Kneipen.

Nationalmannschaft mit schwächster TV-Quote der Ära Löw

Nun mag es ungerecht wirken, von diesen traumhaften Werten bei Turnieren auf das Freundschaftsspiel gegen die Türkei überzuleiten. Dass nur 5,8 Millionen Menschen bei RTL den Auftritt des Nationalteams anschauten – die schwächste Quote in der 14-jährigen Ära Löw –, zeigt jedoch, dass die Fußballfans nicht mehr automatisch einschalten, weil in der A-Nationalmannschaft häufig nur noch B-Ware steckt. Eine Tendenz, die sich in der jüngeren Vergangenheit auch bei der schwindenden Nachfrage nach Arena-Tickets zeigte.

Während ich als junger Fußballfan sicher sein konnte, dass immer die jeweils besten Fußballer des Landes auf dem Platz stehen, häufen sich zunehmend die Spiele, vor denen der Bundestrainer davon spricht, dass diese Partie eine gute Gelegenheit sei, um zu testen, wer sich fürs Stammpersonal eigne.

Zuschauer gesättigt – trotz der Talente wie Gnabry, Havertz oder Sané

Ganz ehrlich: Vermutlich hätte ich mir das Türkei-Spiel geschenkt, wäre ich nicht beruflich dazu verpflichtet gewesen, es mir anzuschauen. Und die Verwässerung der Marke Nationalelf hat offensichtlich nicht nur meine Begeisterung für die Nationalmannschaft schwinden lassen. Eigentlich bitter, weil es heute viele hochtalentierte Kicker gibt wie Serge Gnabry, Kai Havertz oder Leroy Sané, die als neue Identitätsfiguren bei der jungen Generation sorgen könnten, wie es bei uns Hrubesch oder Klaus Fischer waren.

Spiele wie die gegen die Türkei, in denen es vor allem nur darum geht, schnelles Geld zu machen, schaden dem Image der Nationalmanschaft und verstärken beim Zuschauer das Gefühl der Sättigung. Uefa Supercup (Bayern gegen Sevilla), DFL Supercup (Bayern gegen Dortmund) und vor allem die Nations League: Sorry, ich bräuchte diese wertlosen Wettbewerbe nicht.

Finanzskandal um den DFB

Wenn aber dann noch, wie am Mittwoch geschehen, eine Steuerrazzia beim Deutschen Fußball Bund (DFB) mit 200 Beamten hinzukommt, ist die Imagekatastrophe perfekt. Kein Wunder, dass die Fußballfans, seit ich denken kann, auf den Tribünen Schmähgesänge auf den DFB anstimmen und die Basis ein tiefes Misstrauen gegen die Machenschaften des Verbands hegt. Der DFB steht dabei genauso für Affären und Skandale wie der Weltverband Fifa. Was umso bitterer ist, weil unter dem DFB-Dach – gerade beim Ehrenamt – so viel Gutes passiert.

DFB-Präsident Fritz Keller, erst seit 2019 im Amt, ist nicht zu beneiden. Die alten Skandale „wirklich jetzt aufzuklären“, hat er versprochen. Doch Worte wie „Transparenz und Offenheit“ kamen auch schon aus dem Mund seines Vorgängers Reinhard Grindel zu Beginn seiner Amtszeit. Die Namen der früheren Chefs Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sind eng mit der Sommermärchen-Affäre um die WM 2006 verknüpft. Die DFB-Spitze hat deshalb ein massives Problem: Man glaubt ihr nicht mehr.

Eigentlich sollte Keller gestern die Sonderausstellung „Günter Grass – mein Fußball-Jahrhundert“ im Dortmunder Fußballmuseum eröffnen. Die Absage kam nicht überraschend. Der 63-Jährige hat derzeit Wichtigeres zu tun.