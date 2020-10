Hamburg. Eine 200 Jahre alte Familientradition fortzuführen, das ist etwas, was nicht viele von sich behaupten können. Symon Veldkamp schon. Der 32-Jährige kommt aus einer traditionellen Schaustellerfamilie, die 1821 ihr erstes Verkaufsgeschäft am Gänsemarkt eröffnet hat. Seit vielen Jahren schon betreibt Veldkamp die „Zuckerhütte“ neben dem Riesenrad auf dem Dom. „Schausteller zu sein, das ist mein Leben“, sagt Veldkamp. Daran hält er auch fest, obwohl er monatelang ohne Einnahmen war und auch jetzt echte Planungssicherheit fehlt.

Letzteres ist spätestens gestern deutlich geworden, als der Bremer Freipaak – die kleinere Freimarkt-Version – mitten im laufenden Betrieb per Anordnung schließen musste. Auch Veldkamp hatte hier seinen Stand aufgebaut und große Hoffnungen in die Veranstaltung gesetzt. Wie es nun weitergeht? Dafür fehlen ihm gerade die Worte. „Ich weiß es nicht“, sagt er. Nur so viel: „Ich hoffe einfach, dass es 2021 wieder normal oder normaler weitergehen kann. Sonst wird das schwer mit den nächsten 200 Jahren.“