Tübingen. Anything goes, alles geht. Das war und ist die Kommunikationsmaxime eines Donald Trump, der in seiner Amtszeit bis zum Juni dieses Jahres mehr als 20.000-mal die Unwahrheit gesagt hat, wie die „Washington Post“ dokumentierte. Das Grundprinzip seiner auf allen Kanälen verbreiteten Meinungs- und Propagandashow lautet: Realitätszensur durch Rauschen, Ermüdung durch Verwirrung, Zerstörung der Maßstäbe durch die Produktion von Chaos und den Ausstoß von Nonsens-Meldungen. Bis niemand mehr so genau sagen kann, was eigentlich stimmt. Bis Faktum und Meinung ununterscheidbar geworden sind. Bis Menschen im Gestöber der Halbwahrheiten und im frei umherwirbelnden Informationskonfetti auf das zurückgreifen, was sie ohnehin glauben oder doch glauben wollen.

Nun ist Donald Trump selbst mit dem Coronavirus infiziert. Und spätestens jetzt stellt sich die Frage: Funktioniert das endlose Spiel mit Lügen und Halbwahrheiten noch in Zeiten einer Pandemie, die den Protagonisten des enthemmten Meinens selbst aufs Krankenlager zwingt? Donald Trump ließ am 10. Februar verlauten: „Es sieht so aus, als würde das Virus schon im April, wenn es etwas wärmer wird, auf wundersame Weise verschwinden.“ Und am 26. Fe­bruar verkündete er, die Fallzahlen würden beständig sinken und seien bald bei null. In den beiden folgenden Monaten infizierte sich mindestens eine Million Amerikaner mit dem Virus. Jetzt gibt es mehr als 210.000 Tote und mehr als 7,5 Millionen Corona-Infizierte in den USA.

Furchtbares Experiment

Donald Trump hat auf dem Weg zu diesem Desaster das Tragen von Schutzmasken lächerlich gemacht. Er hat Malariamedikamente als Wundermittel empfohlen und öffentlich darüber räsoniert, ob es sinnvoll sein könnte, sich Desinfektionsmittel zu spritzen. In den letzten Wochen wurde überdies bekannt, dass der Präsident spätestens seit Anfang Februar die Gefahren wissentlich herunterspielte, wie er dem Enthüllungsjournalisten Bob Woodward auf Band diktierte. Schon am 7. Februar ließ der amerikanische Präsident den Journalisten wissen: „This is deadly stuff.“

Jetzt ist die Empörung groß, zu Recht. Und man sieht: Die Propaganda-Show des Donald Trump im Umgang mit Corona lässt sich als ein ziemlich furchtbares Experiment interpretieren. Es handelt von der Frage, wie weit man gehen kann in der Verachtung der Tatsachenwelt. Denn deutlich wird eben auch: Es gibt ihn noch, den dritten Punkt, der Meinung und Wissen voneinander unterscheidbar macht. Und diesen dritten Punkt nennt man die Realität. Menschen infizieren sich wirklich. Sie leiden wirklich. Sie sterben wirklich. Und man kann in der Bekämpfung einer Pandemie furchtbare Fehler machen.

Realitätsleugnung ist keine gute Strategie

Was hat dieses krisentypische Zeit- und-Welt-Erleben für Folgen für die Rezeption von Desinformation? Zum einen wird die Gefährlichkeit von Falschnachrichten zur allgemeinen Erfahrung. Denn wenn man aus den Einfällen der Abwiegler, der Corona-Leugner, eine persönliche Handlungsstrategie formt, wenn man meint, alles sei nur Hype und Hysterie, und sich und andere nicht schützt, dann kann dies im Extremfall tödlich sein. Zum anderen lassen sich Regierungseffizienz und Regierungsversagen in der gegenwärtigen Situation ganz unmittelbar vergleichen – und zwar auf der Weltbühne der Zivilisation und in globalem Maßstab, orientiert an der Frage: Was funktioniert, was nicht?

Und das bedeutet eben auch: Das Meinen und Behaupten findet unter neuartigen Überprüfungsbedingungen statt. Ja, man kann jede Menge Quatsch über Covid-19 fabrizieren, Verschwörungstheorien in die Welt pusten. Aber man tut all dies vor dem Hintergrund von Erfahrungen, die Millionen Menschen mit dem Virus machen. Und man sieht: Realitätsleugnung ist keine gute Strategie.

Ob der Präsident bald in den Wahlkampf zurückkehrt? Ob seine Anhänger trotz allem zu ihm halten? Alles ist offen. Aber Faktum und Meinung, Information und Ideologie werden in Zeiten der Pandemie wieder deutlicher unterscheidbar. Es steht für alle einfach zu viel auf dem Spiel. Das ist das Gute im Schlechten.

Bernhard Pörksen veröffentlichte gemeinsam mit dem Hamburger Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun das Buch „Die Kunst des Miteinander-Redens“ (Hanser-Verlag)