Es gibt ein Fräulein in der Goethe-Stadt Frankfurt am Main, das nicht so genannt werden möchte. Und hier fängt einer der reizvollsten Fälle an, den das dortige Amtsgericht je lösen durfte. Darf man noch Fräulein sagen?

Ein Fräulein, liebe Kinder, das ist wie das Gretchen, eine Bachelorette aus Goethes „Faust“. Also, das war vor eurer Zeit in der ersten Staffel (zwei Teile) vor „Fack ju Göhte“ 1 bis 3. Ein Fräulein war lange offiziell eine unverheiratete Frau, wahlweise auch die Anrede oder Anschreie zu „Fräulein, zahlen bitte!“ oder die Vorsilbe zu „-Wunder“.

Frau, Sexismus, Krieg: Was das deutsche Fräuleinwunder bedeutete

Denn Fräuleinwunder war die Anerkennung der Amerikaner für die begehrenswerten deutschen Mädels nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mit dieser Mischung aus Frau, Sexismus, Krieg und Wunder wollte eine hier „Frau“ genannte Mieterin ihren Hausmitbewohnern gerichtlich verbieten lassen, sie „Fräulein“ zu nennen (Aktenzeichen 29 C 1220/19).

Der Beklagte zu 1), ein 92 Jahre alter Mann, und die Beklagte zu 2), seine Partnerin, die 89 Kerzen auf ihrer letzten Geburtstagstorte ausblies, hatten den Namen der Frau sogar mit dem Zusatz „Frl.“ auf dem Putzplan im Treppenhaus versehen. War klar, dass das vor dem Kadi landet. Streitwert 3000 Euro.

Putzplan im Treppenhaus: DSGVO verletzt?

In seiner unendlichen wie gnadenlosen Weisheit wies das Amtsgericht die Klage der Frau ab. Eine Ehrverletzung könne man bei der Anrede unter Würdigung aller Umstände nicht feststellen. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wegen des Putzplanes im Treppenhaus sei auch nicht verletzt. Außerdem: Omi und Opi, die Beklagten zu 1) und 2), waren 1972 bereits mittelalt, als man in der Bundesrepublik das „Fräulein“ von Amts wegen abschaffte. Ihr „eher älterer Wortschatz“ sei nicht despektierlich.

Und im Übrigen: Dass erst „in diesem Jahrtausend“ eine Zeitschrift namens „Fräulein“ gegründet wurde, zeige doch: Frauen sind auch mal selbstironisch. Steht so im Urteil.

Und schrieb dieser Goethe seinem Gretchen nicht auch etwas freche Selbstironie auf den Leib, als er sie auf Doktor Fausts Angebot, sie zu begleiten, sagen ließ: „Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehn.“