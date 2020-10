Corona-Krise: Jetzt noch auf Reisen gehen?

Hamburg. Heute haben in Hamburg und Schleswig-Holstein die Herbstferien begonnen, erst in zwei Wochen geht es für Schüler und Lehrer zurück in die Klassenräume. Die unterrichtsfreie Zeit könnte für viele Kinder und Eltern erst einmal die letzte Chance sein, einen Urlaub in der Ferne zu verbringen.

Es ist falsch, „das Ausland“ unter Generalverdacht zu stellen

Immer mehr Regionen in Europa werden vom Robert-Koch-Institut zu Corona-Risikogebieten erklärt. Und in die, so sagt es Bürgermeister Peter Tschentscher, solle man auf keinen Fall reisen. Auch Jens Spahn hat bereits empfohlen, solche Grenzübertritte zu lassen. „Man kann ja auch Urlaub im Inland machen“, sagte der Gesundheitsminister. Und zog sich dafür – völlig zu Recht – den Zorn vieler Touristiker zu.

Denn so richtig es ist, den Reiseverkehr zwischen risikoreichen und risikoarmen Regionen mit „Test oder Quarantäne“-Vorschriften zu flankieren, so falsch ist es, „das Ausland“ unter Generalverdacht zu stellen. Auch in Deutschland gibt es inzwischen beachtliche Inzidenzen, etwa in Berlin. Weil dort schon drei Bezirke über der Sieben-Tage-Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner liegen, hat Schleswig-Holstein für deren Bewohner gerade eine 14-Tage-Quarantäne verordnet. Weitere Bundesländer wollen folgen.

Debatte über Auslandsreisen zielt auf die falschen Adressaten

Sollten Hamburger bei der Ge­mengelage jetzt am besten ihren Urlaub stornieren – falls sie nicht schon losgefahren sind? Ich finde: Nein. Denn die Debatte, ob Verreisen noch vertretbar ist oder nicht, zielt auf die falschen Adressaten. Beim Kritisieren und Warnen scheinen viele nämlich Kausalität und Korrelation zu verwechseln, auch bei sogenannten Risikogebieten. Wer auf Mallorca in der Finca urlaubt, in Tirol nur in den Bergen wandert oder in Südfrankreich mit seiner Familie auf einem Boot segelt, der trägt deutlich weniger zum Infektionsgeschehen bei als alkoholisierte Münchner bei der Wirtshaus-Wiesn oder die notorisch Feierlustigen in Hamburg und Berlin.