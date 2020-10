Hamburg. Es war eine rauschende Nacht und der Triumph einer friedlichen Revolution. Niemand, der dabei war – wie der Autor dieser Zeilen –, wird sie je vergessen. Eine Million Ost-Berliner und West-Berliner liegt sich um Mitternacht, nach dem zwölften Schlag der Freiheitsglocke, in den Armen. Viele weinen hemmungslos, Sektflaschen kreisen. Auf den Stufen des Reichstages sind die Spitzen des Staates um Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Helmut Kohl versammelt. Der Pfälzer wird in dieser Nacht, mit Ehefrau Hannelore an seiner Seite, endgültig zum Kanzler der Einheit.

Wenige Meter weiter steht der alte Willy Brandt wie versteinert da und blickt mit Tränen in den Augen auf die Menge. Streicher der Berliner Philharmoniker spielen das Deutschlandlied. Feierlich wird erstmals die gemeinsame Bundesfahne gehisst, und über den Köpfen explodiert ein riesiges Feuerwerk.

30 Jahre sind seit dieser Nacht vergangen, und eine ganze Generation kann mit DDR, Mauer, Teilung und Schieß­befehl nichts mehr anfangen. Weil sie all das nicht mehr erlebt hat. Archivsendungen dieser Zeit erscheinen den Jungen von heute wie Filme aus einer anderen Welt.

Deutschland ist in den Mühsalen des Alltags angekommen

Aber wie viel Freude und Optimismus aus diesen Stunden des 3. Oktober 1990 sind geblieben? Zu wenig, möchte man spontan sagen. Das vereinte Deutschland ist längst in den Mühsalen des Alltags angekommen. Die Partystimmung ist schon lange verflogen. Seit Corona erst recht.

Die Deutschen, ein undankbares, empathieloses Volk? Nein. Das Land hat in 30 Jahren mittlerweile zu der Normalität gefunden, die Millionen Menschen 40 Jahre lang herbeigesehnt haben. Die deutsch-deutsche Selbstbeschäftigung ist vorbei, die Zukunft wird schon lange gemeinsam gestaltet. Wer ist aus Heidelberg, wer aus Magdeburg? Für die meisten spielt das im Alltag überhaupt keine Rolle mehr.

Die Narben aus der schmerzhaften Phase des Zusammenwachsens sind längst verheilt. Der Zusammenbruch der schlagartig nicht mehr konkurrenzfähigen DDR-Wirtschaft ist ausgestanden. Die DDR-Frauen, die sich als Verlierer der Einheit fühlten, haben der Gleich­berechtigung im wiedervereinigten Deutschland Beine gemacht. Dieser Erfolg ist nicht zu unterschätzen, und er ist schon lange im wichtigsten Amt angekommen. Es ist mit der Kanzlerin eine Frau aus dem Osten, aber geboren in Hamburg, die dem größer gewordenen Deutschland – und Heerscharen westlicher Alpha-Männchen – ihren Stempel aufgedrückt hat. Erfolgreich, pragmatisch und ziemlich emotionslos.

Was Deutschland geschafft hat, ist ohne Beispiel

Was Deutschland mit der Wiedervereinigung bis heute geschafft hat, ist ohne Beispiel. Der Erfolg zeigt, was gelingen kann, wenn alle Kräfte einer Gesellschaft das gemeinsame Ziel gegen jeden Widerstand verfolgen. Und es wird wieder Zeit für gemeinsame Kraftanstrengungen. Diesmal ist nicht Deutschland zerrissen, sondern das alte Europa droht auseinanderzufliegen.

Wolfgang Schäuble, der Architekt der deutschen Einheit, hat es deutlich benannt: „Wenn wir Europas Einheit nicht schaffen, gefährden wir unsere Zukunft.“ Damit meint der Bundestagspräsident nicht den bürokratischen Bundesstaat Europa, der alles gleichmachen will. Es geht um ein Europa mit gemeinsamer Haltung und klarer Kante gegen undemokratische Kräfte, die die Welt bedrohen wie schon lange nicht mehr.

In diesem Europa muss Deutschland ein noch stärkeres Kraftzentrum sein. Nicht als Zahlmeister und nicht als Besserwisser. Sondern als erfolgreiches Vorbild, das gezeigt hat, wie man mit Mut und Entschlossenheit zur Einheit finden kann.