Zwischen Hamburg und Berlin

Christoph Schwennicke (r.), Chefredakteur des in Berlin produzierten Magazins „Cicero“, und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider pflegen eine E-Mail-Freundschaft, die wir in jeder Wochenend-Ausgabe an dieser Stelle veröffentlichen.

Haider: Lieber Christoph, mich hat Angela Merkel am Mittwoch mit einem Teil ihrer Rede im Bundestag wirklich berührt, als sie sagte: „Ich bin sicher: Das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Was für eine Freude wird das sein ...!“ Ich glaube, mit solchen Worten erreicht man mehr als mit Warnungen oder Angst machenden Hochrechnungen von Infektionszahlen. Schwennicke: Mehr an was? Haider: Dass die Menschen aufpassen und sich an die Regeln halten. Schwennicke: Weil ihnen diese Wurst vor die Augen gehalten wird? Ich will deine Freude nicht dämpfen in diesen

freudarmen Zeiten. Aber mich erinnert der Satz eher eine Episode bei Asterix. Da bringen die Gallier einem vermeintlichen Seher allerlei Köstlichkeiten, aus denen er dann mit bedeutender Miene „liest“: „Auf den Regen wird Sonnenschein folgen.“ Haider: Vielleicht sind wir wenigstens bei der Bewertung des Trump-Biden-

Duells einer Meinung: Es war furchtbar, armselig, der große Verlierer ist die vermeintliche Wiege der Demokratie. Schwennicke: Es war schrecklich. Und weder Biden noch der jetzt so gescholtene Moderator konnten was dafür. Haider: War es richtig von Biden, Trump zum Teil so hart anzugehen? Muss man versuchen, den Präsidenten mit seinen eigenen Waffen zu schlagen? Schwennicke: Gehe nicht mit einem Schwein in den Schlamm, stand in einem US-Kommentar. Andererseits: Wie willst du dieser Suhle entgehen? Er hat ja meistens die Contenance bewahrt. Im Tennis würde ich sagen: Trump hat Biden sein Spiel aufgedrückt. Und es war das von Brad Gilbert. Der hat mal ein Buch über Tennis geschrieben: „Winning ugly“. Haider: Ich hatte gedacht, dass Biden im direkten Duell keine Chance gegen Trump hat – das war auf jeden Fall ein Irrtum, er hat sich gut geschlagen. Schwennicke: Ja. Unter den Umständen. Und offenbar sind ja viele in den USA auch entsetzt darüber, was da stattfand.