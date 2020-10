Hamburg. Auf die Frage, was der Fußball für sie sei, fiel Bibiana Steinhaus die Antwort nicht schwer. „Der Fußball – das ist für mich das Dorf. Dort, wo am Sonntagnachmittag immer ein Spiel stattfindet, wo 50 oder 100 Zuschauer am Rand stehen und alle es besser wissen als der Schiedsrichter.“ Im Sommer 2007 sagte sie das, nur wenige Wochen vor ihrem Debüt in der Zweiten Bundesliga, und wer damals mit ihr sprach, begegnete einer jungen Frau, die die Welt nicht mehr verstand. Interviewanfragen prasselten auf sie ein, Angebote aus der Werbeindustrie, eine Einladung zu „Wetten, dass ..?“. „Was soll ich denn da?“, fragte sie entgeistert. „Ich hab doch noch nicht mal mein erstes Profispiel gepfiffen.“

Am 21. September 2007, bei der Partie SC Paderborn gegen die TSG Hoffenheim, war es dann schließlich so weit: Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Profifußballs wurde ein Zweitligaspiel von einer Frau geleitet.

Nun, 13 Jahre und 115 Bundesligaeinsätze später, hat Bibiana Steinhaus (41) ihren Abschied vom Schiedsrichterwesen erklärt. Bayern München gegen Borussia Dortmund, das Finale des deutschen Supercups am Mittwochabend, war ihr letztes Spiel. Und trotzdem geht sie nicht ganz. Als Videoassistentin wird Steinhaus auch weiterhin im „Kölner Keller“ Entscheidungen der Schiedsrichter auf dem Platz überprüfen. „So kann ich meine sportlichen Ambitionen unter anderen Vorzeichen weiterhin unter Beweis stellen“, sagte die Polizeibeamtin.

Provokationen einfach durchwinken

Die Welt des Profifußballs hat es Bibiana Steinhaus nicht leicht gemacht, gerade zu Anfang. Es gab Szenen im Jahr 2007, da wollte man als Sportreporterin im Boden versinken. „Werden Sie nach dem Spiel mit Ihren Assistenten duschen?“, wollte ein Kollege bei ihrer offiziellen Vorstellung in der DFB-Zentrale in Frankfurt wissen. Ein anderer fragte: „Wie fühlt es sich an, wenn 22 Männer nach Ihrer Pfeife tanzen?“

Bibiana Steinhaus antwortete nüchtern und lächelte charmant. Das ist ihre Stärke, dachte man damals schon. Dass sie nicht mal mit den Augen rollt. Einfach durchwinken, diese Provokationen. „Auf dem Platz gibt es kein männlich und weiblich, es gibt Regeln“, war schlicht ihre Meinung dazu.

Und trotzdem kamen sie natürlich, die Provokationen. Bayern-Coach Pep Guardiola tätschelte sie 2014 heybabymäßig am Spielfeldrand, als er nicht einverstanden war mit einer Entscheidung, Steinhaus schüttelte ihn einfach ab. 2015 teilte ihr der damals noch in Diensten von Fortuna Düsseldorf kickende Kerem Demirbay mit, Frauen hätten auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Sein Verein entschied, Demirbay müsse dafür ein Mädchenspiel in der D-Jugend pfeifen – was er auch tat. In Designermantel und Lederschuhen. Das war mitunter die Klientel, mit der Bibiana Steinhaus es über die Jahre zu tun hatte.

Siebenmal wurde sie zur deutschen Schiedsrichterin des Jahres gewählt

Schnell zerstreuten sich allerdings die Zweifel an ihrer fachlichen Kompetenz – die man ja auch nur deshalb infrage stellte, weil sie eine Frau ist. Dass sie sich wie alle anderen Schiedsrichter auch durch Leistung für den Job qualifiziert hatte, fiel vermutlich den wenigsten ein. Sechs Jahre hatte Steinhaus in der Regionalliga gepfiffen, bevor sie 2007 in die zweite und zehn Jahre später in die Bundesliga aufstieg. Siebenmal wurde sie zur deutschen Schiedsrichterin des Jahres gewählt, viermal zur besten der Welt.

Bibiana Steinhaus blieb immer sachlich, klar und souverän, die Mehrheit der Spieler und Trainer hat es ihr gedankt. So wie am Mittwoch, als allen Akteuren auf und neben dem Platz noch einmal bewusst wurde, was diese bewundernswerte Frau seit 2007 Spiel für Spiel geleistet hatte: Pionierarbeit. Andere werden ihr folgen – hoffentlich bald. Denn eines hat Bibiana Steinhaus mit ihrer Präsenz bei den Männern sicherlich gezeigt: dass ein anderer Tonfall im Fußball möglich ist. Es braucht halt nur eine Frau auf dem Platz.

Für ihren Abschied nannte Steinhaus persönliche Gründe, wir werden sie eines Tages erfahren. Womöglich gibt ihr aktueller Whatsapp-Status aber auch schon eine Antwort: „Life is a journey – enjoy the ride“ (Das Leben ist eine Reise, genieß die Fahrt), ist da zu lesen.