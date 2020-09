Bauern brauchen Hilfe und Landwirtschaftspolitik mehr Mut!

Die Lage vieler Landwirte ist zu ernst, um die Dinge einfach laufen zu lassen. Was jetzt getan werden kann.

Was für eine Frage! Natürlich wollen wir gesunde Lebensmittel! Den Tieren soll es gut gehen und Böden und Gewässern auch. Die Landwirte sind wichtig und müssen von ihrer Arbeit leben können. So weit scheinen sich in Deutschland alle einig zu sein. Aber der Landwirtschaft geht es schlecht. Das haben unsere Bauern der widerstrebenden Gesamtgesellschaft mit rustikalen Mitteln nähergebracht: Zeitweise sahen deutsche Innenstädte aus wie eine Freiluftmesse der Traktorenindustrie.