Mit der Smartphone-Navigation durch den Basar – so geht der digitalisierte Urlaub heute. Oder doch lieber nach Brandenburg?

Netzentdecker Mein absoluter Geheimtipp in Marrakesch

Es geschah in jener märchenhaften Zeit, als das große C noch nicht unser Leben diktierte. Reisen, dachten wir, sei das große Abenteuer voller Überraschungen. Das war schon damals falsch. Reisen, das war ein Abhaken von Fotogelegenheiten. Zum Beispiel in Marrakesch. Ich blickte möglichst unauffällig auf mein Smartphone, als ich über den Basar streunte. Ich wollte zu dem blinkenden roten Punkt, zu diesem Imbiss mit seinem legendären Lamm-Schawarma, von dem der junge Rezeptionist verschwörerisch geschwärmt hatte. Absoluter Geheimtipp, hatte er gesagt.