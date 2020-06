Ja, ich werde bald 28. Zeit, endlich an Kinder zu denken? In vielen Mädelsrunden geht es nur noch um das eine.

Leben in den wilden Zwanzigern … und plötzlich diese K-Frage

Hamburg. Wenn jemand hört, dass ich bald 28 Jahre alt werde, erlebe ich zwei Reaktionen. Entweder: „Hätte ich nicht gedacht, du siehst noch aus wie 18!“ Oder: „Oha, dann bist du ja fast 30!“ Die zweite Bemerkung höre ich am häufigsten. Sowohl von Gleichaltrigen als auch älteren Menschen, von Männern wie Frauen. Sie ist stets mit einem Unterton versehen und heißt übersetzt so viel wie: Du solltest dich ranhalten und bald mal loslegen mit dem Heiraten und Kinderkriegen. Denn auch im Jahr 2020, diesem emanzipierten Zeitalter, in dem wir leben, stellt die 30 im Leben einer jungen Frau immer noch die magische Altersgrenze dar. Im Idealfall sollte dann alles unter Dach und Fach sein – Mann, Kind, Bausparvertrag.