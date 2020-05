Kommentar Konjunkturpaket: Was bezahlbar ist und was nicht

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Während die Bundesregierung an ihrem gigantischen Konjunkturpaket bastelt, nimmt jeder in der Wirtschaft die Kanzlerin und ihren Finanzminister beim Wort. Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD) hatten zu Beginn der Corona-Krise versprochen, der Staat werde, koste es, was es wolle, alles tun, um Firmen und Arbeitsplätze zu retten.