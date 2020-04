Was Corona mit Mathematik zu tun hat

Ein kluger Kopf verglich kürzlich die Zahlen der Johns-Hopkins-Universität mit dem olympischen Medaillenspiegel: Auch das sind Daten, auf die man mit Interesse blickt – die aber am Ende des Tages wenig über die Sportlichkeit von Nationen aussagen. Wenn einzelne Länder sehr gut Taekwondo können, schnell BMX-Rad fahren oder besonders rhythmisch Sportgymnastik betreiben, bleibt der Erkenntnisgewinn doch begrenzt.

So ist es auch bei Corona: Trotzdem blicken alle auf die (in ihrer Datenlage nicht unumstrittenen) Uni-Ziffern. Schlimmer noch: Diese Zahlen beginnen uns zu regieren, sie werden zum Fundament politischen Handelns, zum Turbo unserer Angst und zur Basis für internationale Vergleiche. Da geht einiges durcheinander, Äpfel werden mit Birnen verglichen, seltsame Quotienten gezogen, und es wird statistisch zugespitzt.

Wichtige Zahlen werden verzögert gemeldet

Das beginnt schon bei der Zahl der Infizierten hierzulande. Sie wird alltäglich vermeldet – aber selbst das Robert-Koch-Institut scheint die Zahlen nicht so ernst zu nehmen. Anders ist kaum zu erklären, warum einzelne Ämter wichtige Daten nicht in Echtzeit, sondern verzögert melden dürfen und ihre Zahlen dann erst Tage später eintrudeln.

Wir kennen nur die Zahl der Infizierten, die Symptome zeigen und ein positives Testergebnis haben. Menschen ohne Symptome werden nicht getestet, wer nicht zum Arzt geht, auch nicht. Manche Staaten hatten kaum Testkapazitäten – mit dem absurden Nebeneffekt, dass Corona hier vermeintlich weniger verbreitet war. Wer wie Deutschland eifrig testet, bekommt mehr Infizierte. Die Rechnung dürfte einfach sein: Wer die Zahl der Tests verdoppelt, steigert schnell die Zahlen der Infizierten.

Coronavirus: Wie hoch ist die Zahl der Infizierten wirklich?

Wie wusste schon Sokrates? Ich weiß, dass ich nichts weiß. „Die Zahl der Infizierten ist auf jeden Fall deutlich höher, aber niemand kann sagen, um welchen Faktor“, sagt der Mathematiker Gerd Bosbach. Am Ende ist genau dieser Faktor aber entscheidend. Nur wenn man die Zahl der Infizierten kennt, lässt sich daraus die Sterberate errechnen.

Zwei Forscher haben es versucht und ernteten Empörung. Offenbar mögen manche Politiker und Journalisten nur noch Armageddon-Nachrichten hören. Der Virologe Hendrik Streeck hat im besonders betroffenen Gangelt 1000 Personen ausgewählt und getestet. Konservativ schätzt er die Zahl der Infizierten auf 15 Prozent. Wenn aber viel mehr sich mit Covid-19 infiziert haben, ist das Virus am Ende weniger tödlich: Die Sterblichkeit in dem Gebiet liegt nach Streecks Zahlen bei 0,37 Prozent. John Ioannidis, Professor in Stanford, hat im kalifornischen Santa Clara County einen Antikörpertest bei 3300 Personen gemacht. 50- bis 85-mal mehr Menschen als erwartet hatten sich infiziert; Ioannidis geht von einer Sterberate zwischen 0,12 bis 0,2 Prozent aus. Keine Frage: Jeder Tote ist ein Toter zu viel, und natürlich müssen wir Covid-19 konsequent bekämpfen.

Steigende Sterberaten ängstigen die Menschen

Aber Angst ist ein schlechter Berater. Über Wochen wurden die Zahlen der Infizierten einfach addiert – und so die Kurve immer weiter nach oben gezeichnet. Dabei müsste man die Zahl der Genesenen abziehen, dann fällt die Kurve der aktuell Infizierten. Derzeit ängstigen steigende Sterberaten die Menschen. Auch die sind erklärbar: Einerseits sind mehr ältere und kranke Menschen infiziert, andererseits fließen die Toten mit Verzögerung in die Statistik ein.

Eine weitere Zahl, mit der die Physikerin Angela Merkel den Deutschen den Stillstand erklären wollte, war die Verdopplungsrate. Sie klingt dramatisch, war aber eigentlich untauglich, weil sie ein exponentielles Wachstum mit kon­stanter Wachstumsrate voraussetzt. „Auf diese Zahl zu schauen macht mathematisch keinen Sinn“, kritisierte der Mathematiker Moritz Kaßmann. Trotzdem wurde sie zum Gradmesser der Politik: „Wir müssen durch unsere Maßnahmen viel mehr Tage erreichen, und zwar in Richtung von zehn Tagen“, verlangte Merkel Ende März. Hochgerechnet wären wir nun bei 30 Tagen, der Stillstand dauert trotzdem an. Nun regiert eine neue Zahl – die komplizierte Reproduktionszahl, die erst mit Zeitverzug ermittelt werden kann. Was sie taugt, ist angesichts der Dunkelziffer fraglich. Der Zielwert <1 wurde übrigens schon vor dem Shutdown erreicht, am 20. März.

Überzeugendere Zahlen liefert das Mortalitätsregister. In Deutschland deutet – anders als in Südeuropa – derzeit nichts auf eine Übersterblichkeit hin.