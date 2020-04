An einem 50 Seiten starken Dokument hängt die Chance des deutschen Profifußballs, aus der Coronakrise nur mit ein paar schmerzhaften Schrammen herauszukommen, sie aber insgesamt zu überleben. Das am Donnerstag von der Deutschen Fußball Liga (DFL) vorgelegte Werk ist das medizinische Konzept zur Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings und Fortsetzung des Spielbetriebs möglichst noch im Mai. Jetzt ist die Politik am Zug, dieses von der medizinischen Taskforce der DFL erstellte Konzept zu bewerten und zu befinden, ob und wann die 36 Clubs der Ersten und Zweiten Liga wieder normal trainieren und – selbstredend ohne Zuschauer – auch wieder um Punkte spielen dürfen.

Es war am Donnerstag wohltuend zu erleben, wie der früher auch gern mal nassforsch und überheblich auftretende DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sich in Demut übte und keine Gelegenheit ausließ zu betonen, dass nicht der Profifußball, sondern ausschließlich die verantwortlichen Politiker über den Wiederbeginn zu entscheiden haben. Der verbale Gegenwind, den der Profifußball in den vergangenen Wochen von vielen Seiten als Reaktion auf seine Vorstöße zur Wiederaufnahme des Ligabetriebs zu spüren bekam, hat offenbar Wirkung hinterlassen.

Es ist wenig überraschend, dass all jene, die dem Fußball an sich ohnehin nicht viel abgewinnen können und daher die Auswüchse des Profifußballs in den vergangenen Jahren als besonders abstoßend empfinden, sich jetzt lauter als je zuvor zu Wort melden. Schließlich war die Gelegenheit, diesem mächtigen und oft selbstherrlich daherkommenden Gewerbe mal so richtig die Grenzen aufzuzeigen und eins auszuwischen, noch nie so gut wie jetzt. Aus vielen Aussagen der vergangenen Wochen sind diese Gelüste zumindest unterschwellig herauszuhören.

Es wäre leicht, dem Profifußball die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings und die Fortsetzung des Ligabetriebs zu verbieten, solange für den Normalbürger diverse Einschränkungen in seinem alltäglichen Leben gelten – und vor allem so lange, wie Kinder nicht auf Spiel- und Bolzplätze dürfen. Diese Meinung ist naheliegend und sicher auch populär. Es gilt aber zu bedenken, dass der Profifußball mehr ist als ein gut bezahltes Freizeitvergnügen für rund 1100 talentierte Kicker. Er ist ein beachtlicher Wirtschaftszweig, oder wie Christian Seifert sagte, eine „Industrie“ mit rund 56.000 direkten Arbeitsplätzen. Wenn jetzt also der DFL vorgeworfen wird, einen Sonderweg zu beanspruchen, sollte man berücksichtigen, dass es auch in anderen, jetzt wieder anlaufenden Wirtschaftszweigen Besonderheiten gibt, die individuelle Regelungen erfordern.

Es wird an der Überzeugungskraft aller Vereinsführungen liegen, die eigenen Anhänger davon abzuhalten, während der Spiele in Scharen in die Nähe der Stadien zu kommen. Es muss den Fans klargemacht werden, dass ein solches Verhalten nichts mit der sonst so gern empfangenen Unterstützung zu tun hat, sondern den Tatbestand der Sabotage erfüllen würde. Wenn die Befürchtungen der Polizeigewerkschaften wahr werden, dass Hundertschaften zu Geisterspielen ausrücken müssen, um Fanaufläufe zu unterbinden, wäre dies ein triftiger Grund, die Saison sofort abzubrechen. Ein Neustart wäre dann erst möglich, wenn sich wieder Menschen zu Zehntausenden auf den Rängen tummeln dürfen. Es muss allen, die dies anstreben, klar sein, dass dann gerade ihr geliebter Club möglicherweise nicht mehr existiert.

Am Ende bietet die Coronakrise dem Profifußball eine völlig unerwartete, aber echte Chance, sich vom Gigantismus, vom Streben nach immer höheren Umsätzen abzuwenden und wieder zu mehr Bodenhaftung zu kommen. Die am Donnerstag von der DFL an den Tag gelegte und von ihrem Geschäftsführer Christian Seifert glaubhaft kommunizierte Demut macht zumindest Hoffnung auf eine solche Entwicklung.

Wie nachhaltig diese veränderte Geisteshaltung wirklich ist, wird sich aber erst zeigen, wenn irgendwann, wahrscheinlich erst 2021, wieder „normal“ Fußball gespielt werden kann.