Mindestens jeder zehnte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in Hamburg hängt direkt an der Industrie. Ein hoher Wert, der sowohl Segen wie auch Fluch sein kann. In ökonomisch guten Phasen profitiert Hamburg von der Stärke seiner Industrie. Denn gerade diese Jobs werden meist überdurchschnittlich bezahlt und stehen für Innovation und Fortschritt.

Doch in weltweiten Krisenzeiten ist es primär die Industrie, die leidet, hohe Umsatzausfälle zu verkraften hat und Stellen streichen muss. Und in genau so einer globalen Wirtschaftskrise befinden wir uns derzeit. Bereits vor Corona lahmte die Weltkonjunktur, das Virus hat ihr nun quasi den Knock-out verpasst.

Nachfrage wird monatelang niedrig bleiben

Noch stemmt sich die breit aufgestellte Hamburger Industrie mit aller Kraft und Erfindungsreichtum gegen die Talfahrt. Doch auch das schnelle Wiederanfahren der Werke des Gabelstaplerherstellers Still in Billbrook oder des Daimlerwerks in Hausbruch können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Industrie in der Stadt vor der größten Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg steht.

So wird die Nachfrage nach ihren Produkten wegen der Rezession in den kommenden Monaten auf einem niedrigen Niveau verharren. Der Abbau von Kapazitäten und Jobs dürfte sich deshalb kaum vermeiden lassen.

Flugzeugbau leidet besonders

Zudem wird die Industrie in Hamburg von der Flugzeugproduktion dominiert, einer Branche, die so stark wie kaum eine andere unter den Folgen der Coronapandemie leidet. Allein bei Airbus auf Finkenwerder arbeiten rund 15.000 Beschäftigte, dazu kommen Tausende Jobs bei Zuliefererfirmen.

Airbus hat seine Produktionsraten bereits gesenkt, versucht mit weniger Leiharbeitern, dem Abbau von Überstunden und wohl auch Kurzarbeit durch das lange Tal zu gehen. Ob das reichen wird? Wohl kaum.