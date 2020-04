Lokal einkaufen – jetzt erst recht

Hat diese Krise auch ihr Gutes? Zu nennen ist vielleicht dies: Corona zeigt auf, was uns blühen wird, wenn Innenstädte veröden. Beim Bummel durch unsere Einkaufsstraßen spüren wir die Tristesse einer Welt fast ohne Einzelhandel, Kultur und Gastronomie.

Wie viele Läden, wie viele Restaurants abseits der großen Ketten werden überleben? Wie viele Theater, Kinos und Clubs werden aufgeben müssen?

Die Antworten werden entscheidend von uns abhängen. Gegen das Virus können wir nur reagieren. Abstand halten, Hände waschen, Reisen meiden. In den Existenzkampf von Geschäften, Cafés und Clubs können wir selbst eingreifen. In dem wir verzichten, uns Tickets für abgesagte Vorstellungen erstatten lassen. In dem wir Gutscheine für Restaurants kaufen oder uns Essen liefern lassen. Und in dem wir den Abhol- und Lieferservice unseres Buchhändlers nutzen.

Jede Krise spaltet die Welt in Verlierer und Gewinner. Es wäre ein bitterer Hohn, wenn ausgerechnet die internationalen Versandgiganten von der Corona-Zwangspause vieler Einzelhändler dauerhaft profitieren würden. Denn genau sie sind es doch, die seit Jahren den lokalen Geschäften die Luft zum Atmen nehmen. Und mit unserer Bequemlichkeit leisten wir Sterbehilfe.

Vielleicht sorgt diese Krise für das überfällige Umdenken. Wer sich vom Experten im Elektromarkt intensiv beraten lässt, um den Fernseher etwas billiger dann doch bei Amazon zu bestellen, handelt moralisch nicht besser als ein Schwarzfahrer. Dieser Geiz ist nicht geil, sondern asozial. Der Händler, das Kino, der Italiener, sie alle brauchen jetzt unsere Solidarität. Es wird ein Leben nach Corona geben. Wie unsere Innenstädte dann aussehen werden, entscheiden wir.