Warum der Nationalstaat noch gebraucht wird

Manchmal bin ich froh, nicht aus Brüssel regiert zu werden – und auch nicht aus Kiel. Im nördlichen Bundesland läuft das Coronakrisenmanagement, freundlich formuliert, ziemlich unrund. Übermotivierte Landräte jagen Urlauber davon, als gäbe es kein Morgen, und die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) redet sich um Kopf und Kragen.

Erst reiste sie in den Skiurlaub nach Südtirol, als in der Lombardei schon das Virus wütete, musste dann in Quarantäne – und kam etwas unsortiert zurück: Ihr unabgestimmter Vorstoß vom Dienstag, das Abitur abzusagen, überlebte nur wenige Stunden.

Coronakrise: Keine Sternstunde des Föderalismus

Auch in Hamburg wirkt man noch etwas ratlos. Der reguläre Schulbetrieb beispielsweise ist in der Stadt vorläufig bis zum Sonntag, dem 19.04., ausgesetzt. Die Allgemeinverfügung zur Gaststättenschließung und zum Versammlungsverbot reicht nur bis zum Donnerstag, dem 16. April. Und Großveranstaltungen bleiben bis zum 30. April untersagt.

Überhaupt ist die Coronakrise keine Sternstunde des Föderalismus. In Ulm bleiben die Baumärkte geöffnet, in Neu-Ulm auf der anderen Donauseite müssen sie schließen. Bis deutschlandweit eine Ausgangsbeschränkung für mehr als zwei Personen kam, galt ein buntes Potpourri in den Ländern – mal waren zwei Personen, mal drei, mal sechs erlaubt.

Europa: Ein Flickenteppich an Maßnahmen

Und stets drängte sich der Eindruck auf, manche Ministerpräsidenten befänden sich in einem Wettbewerb der Führungsstärke. Seitdem die Verantwortung stärker bei Jens Spahn liegt, weiß man sie in besseren Händen. Auch in Europa macht jeder seins; was mit eigenmächtigen Grenzschließungen begann, ist zu einem Flickenteppich von Maßnahmen und Strategien gewachsen.

Frankreich und Italien haben die Regeln zuletzt verschärft, Großbritannien hat einen radikalen Kursschwenk hingelegt und eine dreiwöchige Ausgangssperre verfügt, während Länder wie Schweden oder die Niederlande rigide Maßnahmen ablehnen.

Einzelne Länder konkurrieren gar um Masken und Beatmungsgeräte – es mangelt an der gerade in Krisenzeiten bitter nötigen Solidarität. So recht Ursula von der Leyen mit ihrem Satz hat: „Als Europa wirklich für­einander da sein musste, haben zu viele zunächst nur nach sich selbst geschaut“, so deutlich macht diese Krise, wie die Staaten ticken und Brüssel ein tönerner Riese ist.

Die Krise verdeutlicht, wie Gesellschaften funktionieren

Das Hemd ist den Bürgern näher als der Rock. Und wenn es hart auf hart kommt, denkt Europa noch immer national und nicht supranational. Das alles mag man bedauern, aber man darf es nicht ignorieren. Die Krise macht deutlich, auf welcher Ebene Gesellschaften funktionieren.

Wer zu kleinräumig agiert, bringt sich um die Erfolge seiner Politik; wer aber auf supranationale Lösungen setzt, wird schnell handlungsunfähig. Klaus von Dohnanyi brachte es diese Woche auf den Punkt: „Stellen Sie sich mal vor, Ausgehverbote würden für Hamburg aus Brüssel verordnet!“

Lokale Loyalität ist in Krisenzeiten entscheidend

Lieber nicht. Denn nicht nur das Ausmaß von Corona schwankt von Region zu Region, von Land zu Land, sondern auch die Traditionen im Umgang mit Krisen und das Verhältnis zum Staat und seinen Vertretern.

In den zurückliegenden Jahrzehnten haben die Bürger eine Loyalität zu ihrem Land und ihren Landsleuten entwickelt – diese Loyalität ist in Krisenzeiten entscheidend. Das bedeutet nicht, nun in nationale Egoismen zu verfallen. Ganz im Gegenteil wird nach der Krise Europa nur gemeinsam die wirtschaftlichen Trümmer beiseiteräumen und die Folgen meistern können.

Coronavirus: Ein Crashkurs in Sachen Demut

Bis dahin wird das Virus auch deutlich zeigen, welche Modelle in Europa am besten funktionieren. Corona entzaubert in seltener Deutlichkeit den naiven Glauben an die Allmacht des Marktes.

Ebenso entzaubert das kleine Virus das große Versprechen der Globalisierung, über eine maximale Arbeitsteilung die Welt besser zu machen: Heute wären wir über jedes Unternehmen froh, das seine Werkbank zur Herstellung von Gesichtsmasken und Schutzanzügen nicht nach China verschoben hat.

Vielleicht vermag das Virus sogar Gesellschaften zusammenzubringen: In diesen Tagen bringt die Goldkarte einer Fluggesellschaft niemanden weiter, während die Verkäuferin an der Supermarktkasse elementar wird. Corona ist auch ein Crashkurs in Sachen Demut.