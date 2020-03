Seit Jahren wird Frankreich als eines der Problemländer in der Eurozone angesehen. Die massiven, teilweise gewalttätigen Proteste und Streiks in Frankreich, zuerst der Gelbwesten gegen die Erhöhung der Mineralölsteuer und jüngst der Gewerkschaften gegen die geplante Rentenreform, bestärken diesen Eindruck. Die Erhöhung der Mineralölsteuer wurde zurückgenommen. Was aus der Rentenreform wird, ist offen.

Umso erstaunlicher ist, dass Präsident Emmanuel Macron seine Arbeitsmarktreform, obwohl mit ihr heilige Kühe geschlachtet wurden, beinahe lautlos durchsetzen konnte. Auch in Deutschland ist sie praktisch unbeachtet geblieben.

Was Macron konkret in der Wirtschaft änderte

Greifen wir nur einen der diversen Reformbausteine heraus: In Frankreich gibt es für nahezu jeden Wirtschaftszweig eine spezielle Branchenvereinbarung. Diese Vereinbarungen werden zwischen Arbeitgeberverband und Gewerkschaften geschlossen. Sie regeln für die gesamte Branche die Arbeitsbedingungen: Lohn, Überstundenvergütung, Arbeitszeiten und vieles mehr.

Bis zur Reform waren sie für die gesamte Branche in einer Richtung verbindlich: Zum Nachteil der Beschäftigten durfte von ihnen grundsätzlich nicht abgewichen werden. Dies hatte bisweilen fatale Auswirkungen: Nicht einmal Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren hatten und deshalb kurz vor der Pleite standen, durften mit ihren Arbeitnehmern einen vorübergehenden Lohnverzicht oder Sonntagsarbeit vereinbaren, um das Unternehmen und damit die Arbeitsplätze zu retten.

Das hat Macron geändert. Zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit dürfen Unternehmen jetzt Betriebsvereinbarungen schließen, die die Arbeitnehmer schlechter stellen, als die Branchenvereinbarung es vorsieht. Möglich sind insbesondere Lohnverzicht, eine Senkung der Überstundenzuschläge, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie längere Tages- und Wochenarbeitszeiten auch dann, wenn die Branchenvereinbarung all dies nicht zulässt. Dies verschafft den Unternehmen erheblich mehr Flexibilität, um auf den Weltmärkten zu bestehen.

Kleine Unternehmen brauchen Flexibilität

Diese Öffnung wurde durch einen zweiten Reformbaustein flankiert. Dabei geht es um die Frage, wer bei Betriebsvereinbarungen Verhandlungspartei auf der Arbeitnehmerseite ist. Hier hatte man vor allem die unzähligen kleineren Unternehmen im Auge, die ganz besonders auf Flexibilität angewiesen sind: Vor der Reform durften nur Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern Betriebsvereinbarungen direkt mit der Belegschaft schließen.

Unternehmen mit elf bis 20 Mitarbeitern mussten sie mit den zuständigen betrieblichen Belegschaftsvertretungen aushandeln. Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern waren sogar gezwungen, sie mit einer zuständigen Gewerkschaft auszuhandeln.

Viele Unternehmen hat dies davon abgehalten, einen 21. oder auch nur elften Mitarbeiter einzustellen, weil dies die Fähigkeit verringert hätte, auf wirtschaftliche Einbrüche flexibel zu reagieren. Wohlgemerkt: Damals ging es nur um Betriebsvereinbarungen, die die Arbeitnehmer besserstellten. Die alte Regelung hätte aber die Möglichkeit, auch Vereinbarungen zum Nachteil der Arbeitnehmer zu treffen, mehr oder weniger ins Leere laufen lassen. Denn bekanntlich sind die französischen Gewerkschaften oft nicht sehr kooperativ. Beide Schwellen wurden deshalb angehoben:

Arbeitslosenquote Frankreichs ist mit 8,4 Prozent die niedrigste seit zehn Jahren

Jetzt dürfen Unternehmen mit bis zu 20 (statt zehn) Mitarbeitern Betriebsvereinbarungen direkt mit der Belegschaft schließen. Und Unternehmen mit bis zu 49 (statt 20) Mitarbeitern dürfen Betriebsvereinbarungen mit der betrieblichen Belegschaftsvertretung schließen. Erst ab 50 (statt 21) Mitarbeitern sind Gewerkschaften ins Boot zu holen. Deren Einfluss wurde also zurückgedrängt.

Reformiert wurde auch die Belegschaftsvertretung. Früher gab es in den Unternehmen diverse Gremien. Heute gibt es nur noch eines. Dies erleichtert Einigungen über Betriebsvereinbarungen erheblich, denn der Arbeitgeber muss nun nur noch mit einem Gremium verhandeln. Die Früchte dieser Reformpolitik sind bereits zu sehen: Die Arbeitslosenquote Frankreichs ist mit 8,4 Prozent die niedrigste seit zehn Jahren. Das Wirtschaftswachstum ist inzwischen doppelt so hoch wie das deutsche.