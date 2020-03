Hamburg. Über Krankenschwestern und Krankenpfleger, über Ärzte und Sanitäter ist in Zeiten von Corona viel gesagt und geschrieben worden: über den aufopferungsvollen Job, den sie leisten, über die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit, über körperliche und mentale Erschöpfung, die diese auslösen kann. Und auch, dass es einer Krise bedarf, um diese Leistung endlich einmal anzuerkennen. Schade eigentlich, aber immerhin jetzt. Vielleicht hat die Pandemie ja so auch ihr Gutes ...

Wer daneben ein wenig in der medialen Betrachtung und gesellschaft­lichen Wertschätzung untergeht, sind die Kassiererinnen und Kassierer, die nicht üppig bezahlten Mitarbeiter in den Supermärkten, die Regale auffüllen oder einfach nur für die Kunden da sind. Wer kann, arbeitet heute im Homeoffice – diese Frauen und Männer können es nicht. Sie sind ständig einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt: morgens und abends in überfüllten Bahnen und Bussen, tagsüber in den Läden mit ständigem Kundenkontakt. Vermutlich hält nahezu jeder Kunde das für selbstverständlich.

Ein Lackmustest für unseren Umgang miteinander

Umso unerträglicher ist es, wenn man sieht, wie sich manche verhalten. Da wird gehortet, als gäbe es morgen nichts mehr. Und wenn die Läden nicht mehr mit Toilettenpapier oder haltbarer Milch dienen können, muss es sich die Kassiererin anhören. Dass die Nachfrage nach bestimmten Produkten steigt, ist normal und verständlich – dass aber Kunden in hysterisches und aggressives Herdenverhalten verfallen und Regale plündern, ist so unwürdig wie unsozial. Wenn Läden Wachleute einsetzen und bestimmte Produkte rationieren müssen, verstärkt das nur die Verunsicherung in der Bevölkerung.

Schuld daran haben nicht die Läden, sondern unsolidarische Kunden. Diese Krise ist auch ein Lackmustest für unseren Umgang miteinander.

Mal schauen, ob wir ihn bestehen.