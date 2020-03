Spielen wir das doch mal gedanklich durch: Mehr als 200.000 Schüler und fast 16.000 Lehrer gehen am Montag wieder in die Schulen, umarmen sich zur Begrüßung und sitzen in engen Klassenräumen zusammen. Selbst wenn alle Kinder, die mit ihren Familien in einem der Risikogebiete Urlaub gemacht haben, sich wirklich an das Verbot halten, ist es nur eine Frage von wenigen Tagen, bis der erste Verdachtsfall an einer Schule auftritt. Und dann? Müssen in Windeseile alle Kontaktpersonen ermittelt, überhaupt erst mal erreicht und isoliert werden.

Doch gerade an Schulen ist es extrem­ schwer zu sagen, zu wem ein Schüler alles Kontakt gehabt hat, wenn er eine Runde durch die Cafeteria gedreht hat. Eltern und Kinder sind verunsichert, ob sie Kontaktpersonen waren oder nicht. Und die Schule? Wird dann ohnehin dichtgemacht.

Ein unrealistisches Horrorszenario? Nein. In Berlin wurde gestern die achte Schule geschlossen – sie wird nicht die letzte gewesen sein. In Hamburg kommt hinzu, dass viele Familien im Urlaub an Orten waren, die noch nicht zu den Risikogebieten zählen, aus denen aber bereits Infizierte gekommen sind, wie etwa Österreich. Ischgl ist sicher einer der Lieblingsskiorte der Hamburger.

Zahl der Ansteckungen darf nicht explodieren

Das Argument, Kinder seien vom Coronavirus ja kaum betroffen, spielt keine Rolle. Hier geht es nicht (nur) darum, die Schüler zu schützen. Sondern vor allem darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ja, wir können nicht verhindern, dass mehr Menschen die Krankheit nach Hamburg bringen – oberstes Ziel aber muss es jetzt sein, dass die Zahl der Ansteckungen nicht explodiert. Eine flächendeckende Schließung der Schulen, aber auch der Kitas und Hochschulen kann hierbei helfen.

Das hat nichts mit Panik zu tun. Aber wenn drastische Maßnahmen gleichzeitig dazu führen, dass alle diese noch nie da gewesene Herausforderung endlich ernst nehmen und entsprechend umsichtig handeln, dann bitte. Dazu gehört übrigens auch, Theatertüren nicht exakt hinter 1000 Besuchern zu schließen und drinnen so zu tun, als sei nichts.

Wirtschaftliche Folgen wird es ohnehin geben, wenn ständig Bildungseinrichtungen geschlossen und die Kinder zu Hause betreut werden müssen. Dann lieber einmal für zwei Wochen, einheitlich und geplant. So ließe sich auch noch organisieren, dass Kinder, deren Eltern Mediziner, Krankenpfleger, Polizisten oder Feuerwehrleute sind, weiterhin betreut werden. Wenn sich das Virus drastisch ausbreitet, wären Corona-Ferien das kleinste Übel.