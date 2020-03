Hamburg. „Keiner kann sagen, dass der Kern des gesamten Vereins, nämlich der sportliche Bereich, in eine Blackbox gepackt wird, in die keiner hineinschauen darf und um die herum der Vorstandsvorsitzende arbeitet. Das geht nicht.“ Gesagt hat das Bernd Hoffmann Ende Juni 2009, kurz nachdem der damalige HSV-Vorsitzende den Machtkampf mit Dietmar Beiersdorfer für sich entschieden und sich der damalige Sportchef mit dem Aufsichtsrat auf eine Trennung verständigt hatte.

Die Lage beim Fußball-Zweitligisten erinnert heute fatal an die Krise vor elf Jahren, von der viele Beobachter glauben, dass sie der Startschuss war für den kontinuierlichen Absturz des Clubs. Erneut gibt es Streit um Kompetenzen zwischen Hoffmann, seit 2018 wieder auf dem Chefstuhl im Vorstand, und Jonas Boldt, seit 2019 Manager. Genau wie damals scheint sich eine Front mit zwei Lagern im Verein gebildet zu haben nach dem Motto: Bist du nicht für mich, dann bist du gegen mich.

Hoffmann vs. Boldt: Aufsichtsrat muss HSV-Streit lösen

Konfrontiert mit den Abendblatt-Recherchen war es nur zu verständlich, dass die Clubführung das Thema in der Öffentlichkeit möglichst kleinhalten und verharmlosen wollte. Zu glauben, dass sich der Zwist im Vorstand von alleine wieder auflösen werde, wäre jedoch der komplett falsche Ansatz.

Die HSV-Vorstände Jonas Boldt (r.) und Bernd Hoffmann (M.) tragen einen internen Machtkampf aus. An ihrer Seite steht Aufsichtsratschef Max-Arnold Köttgen.

Besonders der Aufsichtsrat ist jetzt gefordert, aktiv zu werden und so oder so eine Entscheidung herbeizuführen. Entweder Hoffmann, Boldt und auch Finanzvorstand Frank Wettstein finden eine Basis zur Zusammenarbeit – was derzeit über die Saison hinaus fraglich erscheint. Oder aber jemand muss wie 2009 den Vorstand verlassen, um den Konflikt aufzulösen. Was nicht passieren darf, ist ein langes, lähmendes Abwarten, ein Taktieren um Mehrheiten und ein egozentrisches Handeln. Davon gab es beim HSV mehr als genug.