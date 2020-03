Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Hamburger Abendblatts,

immer montags wollen wir uns mit Ihren Wünschen oder Ihrer Kritik beschäftigen. Wir wollen über die großen Leser(brief)-Debatten sprechen und Einblicke in unsere Arbeit geben, sowohl in die Art, wie wir recherchieren, als auch, wie das Abendblatt gemacht wird. Wenn Sie dazu Anregungen haben, immer her damit: chefredaktion@abendblatt.de. Heute geht es um den Sportteil.

Der mächtigste Büroartikel im Sportressort wirkt wie ein Anachronismus in unserem digitalen Zeitalter. Nur 100 x 70 Zentimeter misst das schmächtige Whiteboard, das unter der Woche eher unscheinbar am Büroschrank lehnt und auf seinen großen Einsatz wartet.

Gegen 15 Uhr beginnt an jedem Sonntag im Ressort der Wettkampf um die besten Plätze auf dieser wieder­beschreibbaren Tafel, wenn die großen Themen der kommenden Woche diskutiert und notiert werden. Welche Termine liegen an? Welche Geschichten haben die Kollegen vorbereitet? Müssen wir nach den Ereignissen des Wochenendes reagieren? Gibt es neben den lokalen und regionalen Ereignissen (wie Marathon, Cyclassics, Spring- und Dressurderby, Tennis am Rothenbaum usw.), die bei uns grundsätzlich Vorrang genießen, einen überregionalen Schwerpunkt wie ein Länderspiel oder eine Biathlon-WM?

Und vor allem: Wie viel Platz räumen wir den verschiedenen Sportarten in der Printausgabe ein?

Der HSV – das mit Abstand wichtigste Einzelthema

Wohl kaum ein Thema ist so emotional besetzt und produziert so viele Meinungen wie der Sport, was sich auch in unseren Sitzungen widerspiegelt. Schwerpunkte zu setzen und ein Thema differenziert darzustellen, macht Spaß, bedeutet aber angesichts unseres begrenzten Platzes immer auch Verzicht.

Bestes Beispiel ist der HSV, das mit Abstand wichtigste Einzelthema für das Abendblatt, dem wir viel Platz einräumen. Nicht, weil in der Sportredaktion nur Fans der Rothosen sitzen (dem ist übrigens nicht so ...), sondern weil alle Rückmeldungen bezüglich der Nutzung der Online-Texte, des E-Papers und der Zeitung in diese Richtung weisen.

Sie ahnen es: Toll findet das nicht jeder. In der vergangenen Woche habe ich wieder so eine Mail erhalten. Darin klagt der Hamburger Jürgen D.: „Die täglichen langweiligen und ganzseitigen Wasserstandsmeldungen über den HSV sind total überflüssig.“ Ein anderer Leser umschrieb unseren Sportteil ironisch mit der Überschrift: „Fußball über alles.“

Ganz ehrlich: Solche Vorwürfe schmerzen schon. Mal abgesehen davon, dass ich banal argumentieren könnte, dass ein Supermarkt ja auch nicht seine Regale mit allen möglichen Weinsorten vollstellt, wenn die Kunden überwiegend nach Bier verlangen, so bemühen wir uns trotz der zugegebenen Dominanz des Fußballs leidenschaftlich, andere Sportarten und Themen zur Geltung zu bringen. Nehmen Sie die vergangenen zwei Wochen, als wir den Wechsel von Martin Schwalb zu den Handballern der Rhein-Neckar-Löwen beleuchteten. Die Aufmacher-Story über die Vorbereitungen zu „100 Jahre Springderby“ oder das Interview mit Sportlotsin Linda Bull, die sich um Sportangebote für Menschen mit geistiger Behinderung kümmert.

Hamburg Towers werden sich als feste Größe etablieren

Im Sportjournalismus werden Themen außerhalb des Fußballs gerne unter dem Oberbegriff „Bunter Sport“ gebündelt – was alles andere als despektierlich gemeint ist, sondern die Vielfalt unterstreicht. Wie aber diese Themen gewichten? Darüber lässt sich trefflich streiten.

Ist ein entscheidender Faktor nur das Zuschauerinteresse, dürfte Hockey keine große Rolle im Abendblatt spielen. Auf der anderen Seite ist derzeit kein anderer populärer Mannschaftssport in Hamburg so erfolgreich. Oder nehmen Sie Eishockey. Nach dem Ende der Freezers spielen die (drittklassigen) Croco­diles sportlich keine Rolle mehr, doch das Interesse an dieser Sportart ist in der Stadt deshalb sicher noch lange nicht verflogen. Die Basketballer der Hamburg Towers wiederum werden sich, spätestens mit einer neuen Halle, als feste Größe etablieren. Also auf das Wachstumspotenzial der Sportart setzen?

Oder hilft der Breitensport bei der Entscheidungsfindung? Der Hamburger Sportbund hat nach seiner jüngsten Mitgliederbestandserhebung 815 Vereine mit 542.406 Mitgliedschaften. Klar ist der Fußball die Nummer eins (163.874), doch danach folgt schon Turnen und Freizeitsport (109.179). Sollten wir beim Abendblatt also mehr Turnen im Sportteil abbilden? Auch Tennis (Platz drei) hat immerhin 29.549 Mitglieder.

Machen wir uns nichts vor: Um für die eine oder andere Sportart zu argumentieren, können Sie nach Bedarf diese oder jene Statistiken anführen. Um dem Dilemma zu entkommen, die große weite Welt des Sports auf begrenztem Platz anständig abzubilden, bleibt nur eine Lösung: der stete Kampf um Vielfalt auf unserem Whiteboard, um Abwechslung, damit wir unsere Leserschaft immer wieder mit einem Thema überraschen. Und Sie nicht sagen können: nur der HSV.