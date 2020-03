Coronavirus: Vernunft statt Panik

„Wirtschaft ist zu 50 Prozent Psychologie“ – dieses Zitat wird dem früheren Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) zugeschrieben. Tatsächlich spielt die Psychologie ganz offensichtlich eine große Rolle, wenn es um die Reaktionen der Menschen und der Märkte auf die Ausbreitung des Coronavirus geht.

Dabei wäre eine Verharmlosung der Risiken der Covid-19-Erkrankung zweifellos fehl am Platz. Schließlich sterben jeden Tag Menschen daran. Doch die Devise sollte lauten: Vernunft statt Panik. Denn Tatsache ist auch, dass die „ganz normalen“ saisonalen Grippewellen jedes Jahr weltweit für bis zu 650.000 Todesfälle verantwortlich sind.

An den Börsen allerdings ist es in den vergangenen beiden Wochen phasenweise zu geradezu panikartigen Verkäufen gekommen. Am US-Aktienmarkt sprachen Händler vom höchsten Wochenverlust seit der Finanzkrise 2008.

Coronavirus hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft

Längst gibt es keinen Zweifel mehr daran: Das Coronavirus hat deutlich negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, denn es kommt zu einem gleichzeitigen Ausfall von Angebot und Nachfrage. Das Angebot sinkt, weil Produktion vor allem in China ausfällt und Zulieferungen nach Europa und in die USA ausbleiben – gerade in Hamburg spürt man das schon. Und die Nachfrage nimmt ab, weil aus Verunsicherung tendenziell weniger Menschen reisen oder in Restaurants, Kinos und Einkaufspassagen gehen.

Letzteres dürfte wohl durch „Hamsterkäufe“ von Nudeln oder Konserven nicht ausgeglichen werden. Auch bei solchen Käufen kommt die Psychologie ins Spiel: In einer als bedrohlich wahrgenommenen Situation wollen Menschen etwas dagegen tun – und die vernünftige Reaktion, also häufigeres Händewaschen, erscheint ihnen als zu banal für die vermeintliche Gefahr.

Coronavirus: Kommt die Rezession?

Doch zurück zur Konjunktur. Bisher kann kein Experte eine verlässliche Schätzung für die Auswirkungen der Abnahme von Angebot und Nachfrage auf die Wirtschaftsleistung abgeben. Viele Volkswirte halten für Deutschland nun aber eine Abnahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im ersten und zweiten Quartal für wahrscheinlich. Der Fachbegriff für ein BIP-Minus in zwei Quartalen hintereinander lautet Rezession.

Das Wort klingt beunruhigend – doch würde ein derartiger Abschwung zum Beispiel die Arbeitslosigkeit in Hamburg kräftig ansteigen lassen? Wohl nicht. Denn Regierungen, Notenbanken und Unternehmen haben in der schweren Wirtschaftskrise 2008/2009 gelernt, wie man mit zeitlich begrenzten Schocks dieser Art umgeht. Gerade in Deutschland gelang es durch kreative Kurzarbeitsregelungen, Entlassungen großen Ausmaßes zu vermeiden.

Forderungen nach einem Konjunkturpaket

Angesichts der Ungewissheit über die Folgen der Coronavirus-Welle auf die Wirtschaft bleiben Forderungen nach einem Konjunkturpaket nicht aus. Damit ist allerdings eine Schwierigkeit verbunden: Die Wirkung von staatlichen Investitionsprogrammen setzt erst mit längerer Verzögerung ein. Die meisten Experten gehen aber derzeit davon aus, dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr ohnehin wieder wächst.

Es bleibt noch die Frage, ob Privataktionäre sich den Profianlegern anschließen und jetzt fast um jeden Preis verkaufen sollten. Auch hier ist ein Blick zurück hilfreich: Seit 2008 lag der Deutsche Aktienindex (DAX) bei einem scharfen Kurseinbruch üblicherweise nur gut ein Jahr nach dem Tiefpunkt schon wieder höher als zu Beginn des Abschwungs – teils sogar um mehr als 20 Prozent höher.

Schließlich gilt in der Wirtschaft wie auch sonst: Wenn es zu einer Panik kommt, hat sie selbst meist schlimmere Auswirkungen als das Geschehen, das sie auslöste. Aber das ist eben Psychologie.