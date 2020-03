Die Treckerdemos und die neuen Fakten

Hamburg. Im Oktober und November waren sie schon einmal in Hamburg, gestern sind sie wieder mit ihren Treckern vorgefahren: Die Bauern lassen nicht locker. Diesmal wirkt ihr Protest allerdings nicht mehr ganz so überzeugend wie noch vor ein paar Monaten. Denn mittlerweile hat die Bundesregierung auch wegen der Treckerdemos entschieden, den Bauern in den kommenden vier Jahren mit einer Milliarde Euro unter die Arme zu greifen. Eine Milliarde Euro: Damit lässt sich einiges abfedern, was die neue Düngeverordnung den Bauern abverlangen wird.

Deshalb sollten die Landwirte jetzt gut überlegen, in welcher Form sie ihre Proteste fortsetzen wollen. Denn die Düngeverordnung ist ja nicht auf dem Mist eines bauernfeindlichen Willkürstaates gewachsen. Im Gegenteil: Der Bund hat alles getan, um die Umsetzung der EU-Nitrat-Richtlinie immer wieder zu verzögern. Jetzt ist der zeitliche Spielraum ausgeschöpft. Strafzahlungen drohen, wenn Deutschland nicht endlich eine verschärfte Düngeverordnung vorlegt. Denn die deutschen Böden sind deutlich überdüngt, die Gewässer gefährdet.

Extreme Forderungen führen stets zu Gegenbewegungen

An diesen Fakten werden auch weitere Treckerdemos nichts ändern. Ja, viele Bauern waren unzufrieden mit der eher kooperativen Politik des Bauernverbands und haben sich deshalb der Basisbewegung „Land schafft Verbindung“ zugewandt. Deren deutlich ex­tremere Töne haben dieser Bewegung einen großen Zulauf beschert.

Doch extreme Forderungen führen stets zu Gegenbewegungen. Gerade in Großstädten dürfte schwer vermittelbar sein, warum die Bauern sich selbst jetzt, mit einer frischen Milliarde Euro im Rücken, kategorisch weigern, bei der Ausformung der neuen Düngeverordnung konstruktiv mitzuwirken. So schafft Land keine Verbindung.