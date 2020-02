Die Wahlbeteiligung muss gleich verteilt sein

Glückliches Hamburg! Nicht wenige schauen in diesen Tagen nach der Wahl etwas neidisch auf diese Stadt. Das tun sie mit Blick auf die Probleme, die Hamburg gerade nicht hat. Erstarkende extremistische Parteien zum Beispiel. Oder große Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung, weil sich drei oder mehr Parteien zusammentun müssten, um eine Mehrheit zu bekommen. Auch Politikverdrossenheit ist kein großes Thema, schließlich ist die Wahlbeteiligung deutlich gestiegen.

Glückliches Hamburg? Ohne Einschränkungen und ein paar „aber“ lässt sich diese Frage denn doch nicht mit Ja beantworten. Denn die politische Teilhabe ist arg ungleich über das Stadtgebiet verteilt. Betrachtet man die Wahlbeteiligung in den 104 Stadtteilen, so hat sich die Kluft zwar nicht weiter verschärft, ist aber immer noch eklatant. Es gilt die simple Faustformel: Je reicher ein Stadtteil, desto höher ist die Wahlbeteiligung. Die ist zwar flächendeckend gestiegen, liegt aber beispielsweise in Jenfeld, Billstedt, Steilshoop, Neuallermöhe oder Horn immer noch deutlich unter der 50-Prozent-Marke, während sie in Blankenese, Eppendorf und den Walddörfern nahe oder sogar über 80 Prozent liegt.

Diese Diskrepanz zu verringern ist eine der wichtigsten Aufgaben, die nun anstehen. Und dabei helfen gut gemeinte Kampagnen kurz vor der Wahl eher wenig, sondern vor allem politische und praktische Arbeit vor Ort über volle fünf Jahre. Man muss mehr für die Menschen in diesen Stadtteilen tun. Wenn die Reparatur eines Fahrstuhls, ein sauberer Bahnhof oder ein neuer Radweg in Billstedt die gleiche Priorität hat wie in Harvestehude, werden die Bürger dies auch honorieren. Der Wahlkampfslogan „Die ganze Stadt im Blick“ wird sich daran messen lassen müssen.