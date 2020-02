Für die CDU steht viel auf dem Spiel

Es ist fast ein politisches Naturgesetz, dass eine lange Phase der Macht nur mit einem disruptiven Wechsel enden kann. Man könnte auch sagen: mit einem politischen Rumms, der den ganzen Laden bis auf die Grundfeste erschüttert.

Das war nach Helmut Schmidt so. Nach Helmut Kohl. Auch nach Gerhard Schröder. Warum sollte das ausgerechnet nach 15 Jahren Angela Merkel anders sein?

Die Kanzlerin hat mit der moderierten Übergabe der Macht an ihre Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, dieses Gesetz außer Kraft zu setzen. Aber es hat nicht funktioniert. Merkels Plan ist gescheitert. Sogar die Idee, die Machtübergabe bis Dezember zu strecken, ist seit dieser Woche Makulatur. Es bringt der Partei wenig, dafür nach Schuldigen zu suchen. Im Zweifel waren es alle Beteiligten. Jetzt zählt nur noch der entschlossene Blick nach vorne.

Die Machtfrage in der CDU wird jetzt sehr viel schneller geklärt – und das ist gut so. Eine Partei, die schon immer den Anspruch erhebt, Deutschland zu regieren, darf sich nicht in monatelanger Selbstbeschäftigung ergehen. Dazu dreht sich die Welt im Jahr 2020 viel zu schnell. Und die Herausforderungen sind gewaltig.

Woher kommt die Energie, um die Deutschland AG unter Dampf zu halten? Woher nehmen wir top-ausgebildete Fachleute für die deutschen Weltmarktführer? Wie bewahren wir den Frieden in Zeiten von Donald Trump und Wladimir Putin? Wie kann eine soziale Spaltung der Gesellschaft verhindert werden? Und – nach Hanau und Halle ganz besonders wichtig: Wie machen wir die Gesellschaft so stark, dass sie immun ist gegen Fremdenhass, Antisemitismus und rechte Brandstifter?

Das sind die Fragen, die der neue Parteivorsitzende dringend beantworten muss. Viel Zeit für Machtspielchen und Seilschaften-Denken bleibt da nicht. Mit den drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben die Delegierten der CDU in acht Wochen beim Sonderparteitag eine echte Wahl.

Der offene Wettbewerb ist auch kein Geschacher, sondern gut für die Erneuerung der Partei und auch gut für eine lebendige Demokratie. Im besten Fall kann sich die CDU wieder als moderne Volkspartei zeigen, in der man leidenschaftlich um die richtige Richtung streiten darf. Aber in diesem Prozess lauert auch eine Gefahr. Nämlich wenn der Kampf um die Macht in der Partei Verwundungen reißt, die nicht zu heilen sind. Wenn am Ende zwar ein Sieger feststeht, aber auf dem Weg zum Sieg so viel Porzellan in der Partei zerschlagen wurde, dass schließlich doch der politische Gegner profitiert.

Aus Sicht der Union steht im Wahljahr 2021 viel auf dem Spiel. Es geht um nicht weniger als eine bürgerliche Mehrheit in Deutschland. Grün-Rot-Rot ist keine Utopie, sondern in Umfragen nur wenige Prozentpunkte entfernt. Und mit den Liberalen sollte man – das lehrt die Hamburg-Wahl – besser nicht fest rechnen.

Daher muss die Union aus sich heraus genügend Kraft aufbringen, um auch den Kanzler stellen zu können. Und das geht am Ende nur mit maximaler Geschlossenheit der Partei, die CSU mit-eingeschlossen. Das war eigentlich schon immer eine große Stärke der Union und die größte Schwäche der Sozialdemokraten.

Deshalb braucht der künftige CDU-Chef und Kanzlerkandidat neben Führungsstärke auch die Kraft zum Versöhnen und zum Ausgleichen.

Denn die größte Herausforderung steht dem neuen Parteivorsitzenden nach seiner Wahl erst noch bevor.