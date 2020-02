Der große Sieger der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020 ist keine Partei, sondern ein Mann, der vor zwei Jahren noch wie eine Notlösung gewirkt hat. Peter Tschentscher hat Hamburg für seine SPD mehr oder weniger im Alleingang gewonnen, ohne Hilfe aus Berlin, gegen einen verheerenden Bundestrend der vergangenen Jahre und am Ende auch gegen den Mainstream. Das war eine starke Leistung des alten und neuen Bürgermeisters.

Denn bis Mitte Januar lag die SPD in Umfragen nur relativ knapp vor den Grünen, einmal kamen beide sogar auf die gleiche Prozentzahl. Dann begann Peter Tschentscher, seiner Zweiten Bürgermeisterin und Herausforderin Katharina Fegebank in einer Geschwindigkeit zu enteilen, die man ihm nicht zugetraut hätte.

Die Gründe für Peter Tschentschers Erfolg

Das ist überhaupt einer der Gründe für seinen Erfolg: Tschentscher hat im Wahlkampf die an ihn gestellten Erwartungen übererfüllt. Er war nicht mehr nur der kluge und nüchterne, um nicht zu sagen: langweilige Politiker, der Probleme analysiert und dann gewissenhaft an ihrer Lösung arbeitet.

Der Mensch hinter dem Amt

Tschentscher zeigte, dass er auch eine andere Seite hat, er machte Scherze, schickte geschickte, aber nicht unfaire Spitzen in Richtung der politischen Gegner – und tat das, was sein Vorgänger Olaf Scholz sich nie getraut hatte: Er ließ den Menschen hinter dem Amt durchblitzen.

Das klingt jetzt nicht nach einer Sensation, ist aber doch bemerkenswert für einen Mann, der lange unter dem Eindruck des Scholz’schen Regierungsstils stand und der immer betont hatte, dass Politik keine Showveranstaltung ist. Was stimmt, aber: Wer mit seinen Informationen zu Wählerinnen und Wählern durchdringen will, schafft das nicht nur über den Verstand, sondern vor allem über Herz und Leidenschaft.

Nahezu perfekte Wahlkampfstrategie

Tschentscher hat das rechtzeitig erkannt und damit auch den größten Nachteil ausgeglichen, den er gegenüber der emotionalen und begeisterungsfähigen Katharina Fegebank hatte.

Zu dieser persönlichen Wandlung des gelernten Arztes kam eine Wahlkampfstrategie, die, man kann es nicht anders sagen, nahezu perfekt war. Das begann mit dem Slogan („Die ganze Stadt im Blick“), ging über die clever inszenierten und extrem gut fotografierten Plakate und endete am vergangenen Donnerstag mit einem genialen Schachzug. Aus Sicht der Grünen konnte es nichts Gemeineres, fast möchte man sagen Hinterhältigeres geben, als eine Pressekonferenz drei Tage vor der Wahl, bei der Tschentscher in seiner Funktion als SPD-Spitzenkandidat erklärt, dass er das Kohlekraftwerk Moorburg früher abschalten will.

Thüringen nutzte der SPD mehr als den Grünen

Aus Sicht der SPD war das ein kühl kalkulierter Coup, einerseits durchschaubar, andererseits wirksam. Das kann man kaum besser machen.

Weil der Tüchtige bekanntlich meistens Glück hat, nutzte die Ministerpräsidenten-Posse von Thüringen, bei der CDU und FDP gemeinsam mit der AfD für denselben Kandidaten stimmten, der SPD in Hamburg mehr als den Grünen. Enttäuschte CDU- und FDP-Wähler werden für Peter Tschentscher gestimmt haben, weil der eher ein bürgerlicher als ein linker Sozialdemokrat ist – ganz in der Tradition seiner erfolgreichen Vorgänger.

Wie diese hat er jetzt selbst eine Wahl gewonnen, und damit alle Zweifel an seiner Legitimation als Bürgermeister beseitigt. Mit und nach diesem Ergebnis wird Tschentscher selbstbewusster regieren können als bisher.

Grüne haben die größten Zuwächse

Mit einer Einschränkung: Die Grünen, mit denen er natürlich in Gespräche über die Fortsetzung der Koalition gehen wird, werden im Senat deutlich stärker sein als bisher. Nicht ganz so stark, wie sie sich das erhofft hatten, nicht mit der ersten Frau an der Spitze einer Regierung in Hamburg. Trotzdem sind sie die Partei, die im Vergleich zur Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren die mit Abstand größten Zuwächse an Wählerstimmen hat.

Wahrscheinlich wird sich der zweite Platz trotz der ungefähren Verdoppelung der Prozentzahlen bei Katharina Fegebank, ihrem Hamburger Team und ihren Unterstützern aus Berlin, allen voran bei den Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock, ein wenig wie eine Niederlage anfühlen. Und klar, wenn es um die Frage geht, wer den nächsten Bürgermeister stellt, ist es das auch.

Trotzdem war es richtig, dass Fegebank sich die Rolle einer echten Spitzenkandidatin zugetraut und Peter Tschentscher herausgefordert hat. Alles andere wäre unglaubwürdig gewesen, hätte ängstlich gewirkt. Und, seien wir ehrlich: Wenn die Grünen einfach nur erklärt hätten, als Juniorpartner der SPD weitermachen zu wollen, hätten sie niemals so viele Stimmen erhalten.

Die Wahl 2020 ist für die Partei ein Zwischenschritt zu ihrem nächsten Ziel: in einer Großstadt wie Hamburg den Bürgermeister zu stellen. Katharina Fegebank ist jung genug, um genau das in fünf Jahren noch einmal zu versuchen. Dann werden sich die Grünen und ihre Wähler auch endgültig an einen stark auf Personen zugeschnittenen Wahlkampf gewöhnt haben, mit dem einige in den vergangenen Wochen fremdelten ...

Hat die CDU Hamburg aufgegeben?

Tschentscher wird übrigens auch deshalb mit Fegebank und den Grünen weitermachen, weil diese ihm und seiner SPD als große Oppositionspartei viel gefährlicher werden könnten als als kleinerer Regierungspartner. Und weil die CDU keine Alternative ist, eher das Gegenteil: Man fragt sich nicht erst heute, ob die CDU Hamburg aufgegeben hat. Der Wahlkampf war seltsam uninspiriert, die Plakate und Slogans Murks, die Abwendung von den Grünen nutzte vor allem der SPD. Marcus Weinberg wirkte wie ein Einzelkämpfer, die Bundes-CDU behandelte Hamburg wie ein ungeliebtes Kind. Auftritte der Bundeskanzlerin in ihrer Geburtsstadt: null.

So kann man nichts gewinnen, und so vermittelt man vor allem den Eindruck, dass man auch gar nichts gewinnen will. Während die Hamburger SPD deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt, liegt die Hamburger CDU deutlich darunter. Das Ergebnis muss für die Partei in einer Kaufmannsstadt wie Hamburg unerträglich sein – insbesondere, wenn man sich die Entwicklung der CDU ansieht, seit deren Bürgermeister Ole von Beust seinen Platz im Rathaus geräumt hat. So kann es nicht weitergehen, wenn die CDU nicht in fünf Jahren auf Augenhöhe mit der Linkspartei liegen möchte.

Verrückt, aber wahr: Jamaika, vor wenigen Wochen noch eine ernsthaft gehandelte Koalitionsmöglichkeit nach der Wahl, ist nicht einmal rechnerisch möglich. Was auch an der Schwäche der FDP liegt, die in Hamburg aufopferungsvoll gegen den Thüringen-GAU gekämpft hat und die trotzdem der große Verlierer des Wahlabends ist: Von zehn Prozent plus X hatte der Landesverband geträumt, Wolfgang Kubicki hatte mehrfach gewettet, dass die FDP auf jeden Fall jenseits der 8,5 Prozent landen wird.

Nun muss er viele Flaschen Wein verschicken – und die Liberalen können froh sein, dass sie überhaupt in die Bürgerschaft gekommen sind.