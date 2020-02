Hamburg. Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Hamburger Abendblatts,

immer montags beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit Ihren Wünschen oder Ihrer Kritik. Wir wollen auch über die großen Leser(brief)-Debatten sprechen und unseren Leserinnen und Lesern Einblicke­ in unsere Arbeit geben, sowohl in die Art, wie wir recherchieren, als auch, wie das Abendblatt gemacht wird. Wenn Sie Anregungen haben, her damit, eine E-Mail reicht. Die Adresse lautet: chefredaktion­@abendblatt.de.

Heute soll es auf Wunsch mehrerer Leser um die Umfragen vor Wahlen gehen, über die wir viel berichtet haben. Und die, um es vorsichtig zu sagen, nicht ganz billig sind. Deshalb schauen wir manchmal neidisch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich vor einer Wahl wie der am 23. Februar locker sechs Umfragen leisten kann. Allerdings profitiert er auch am meisten davon, dazu später mehr.

Umfragen: Ein Trend lässt sich ablesen

Grundsätzlich bilden Umfragen nur eine Stimmung ab, sind eine Momentaufnahme. Sie haben eine Ungenauigkeit von etwa drei Prozent. Will heißen: Die 37 Prozent, die das ZDF aktuell für die SPD ermitteln ließ, können auch 34 oder 40 Prozent, die 25 Prozent für die Grünen auch 28 oder 23 sein. Gut ablesen lässt sich aus Umfragen aber ein Trend. Für Hamburg ist der eindeutig: Während SPD und Grüne Anfang Januar noch beieinanderlagen – in einer Umfrage hatten beide 29 Prozent –, ist der Abstand inzwischen groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen die SPD noch als stärkste Partei ablösen und damit Katharina Fegebank anstelle von Peter Tschentscher ins Amt kommt, ist gering.

Die Meinungsforscher arbeiten sicher bereits daran, welche Gründe die Verschiebungen haben – wobei man dafür nicht unbedingt eine Umfrage braucht. Tschentscher wird davon profitiert haben, dass sich Wähler, die mit CDU und FDP unzufrieden sind, für ihn entschieden haben. Der Bürgermeister ist eher ein Vertreter der bürgerlichen Mitte als des linken Flügels.

Zum anderen hat Tschentscher in den Duellen mit Katharina Fegebank ihr in einem Bereich Paroli bieten können, in dem man ihm nicht viel zugetraut hatte: Vor den Kameras und Mikrofonen von Hamburger Abendblatt und anderen Medien war er genauso locker und lustig wie die grüne Spitzenkandidatin.

Ergebnisse schon vor 18 Uhr

Am kommenden Sonntag werden die beiden sich spätestens gegen Nachmittag mit ihren engsten Vertrauten zurückziehen und auf die ersten Hochrechnungen warten. Wobei Politiker (und Journalisten) davon nicht erst ab 18 Uhr erfahren. Auch wenn im Fernsehen immer so getan wird, als dürfe vor der Schließung der Wahllokale niemand von den Ergebnissen wissen, kursieren diese viel früher. Manchmal werden schon gegen 15 Uhr die ersten vorsichtigen Zahlen, die aus Befragungen vor den Wahllokalen stammen, vertraulich verschickt.

Ab 16 Uhr geht es dann richtig los, ab 17 Uhr erhalten die Politiker Schlag auf Schlag, was die Meinungsforschungsinstitute ermittelt haben. Jetzt wissen Sie auch, liebe Leserinnen und Leser, warum Vertreter der Parteien oft schon wenige Minuten nach 18 Uhr ein fertiges Statement verlesen können, und warum TV-Journalisten mit ihren Moderationen nicht selten vor der Bekanntgabe der ersten Zahlen richtig lagen: Sie wussten sie einfach vorher und konnten sich in aller Ruhe darauf einstellen.

Wahlabend-Rituale

Was die Kommentare nach der Hamburger Bürgerschaftswahl angeht, die aus Berlin kommen werden, gilt das gleiche Prinzip wie bei allen Bundestags- und Landtagswahlen. Die Generalsekretäre der Bundesparteien – oder ihre Vorsitzenden – werden mit aller Gewalt versuchen, die Ergebnisse des 23. Februar als einen Sieg zu deuten. Was relativ einfach geht: Die SPD dürfte sich, wenn es bei den bisher bekannten Zahlen bleibt, als Partei mit den meisten Stimmen feiern – auch, wenn sie im Vergleich zur Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren (45,6 Prozent) deutlich verlieren wird. Und auch, wenn der Kurs, den die Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken in Berlin einschlagen, mit dem, was Peter Tschentscher in der Hansestadt macht, wenig zu tun hat. Nicht von ungefähr waren die beiden im Hamburger Wahlkampf nicht vorgesehen.

Die Grünen werden Gewinner sein, auch wenn sie nicht die Bürgermeisterin stellen, weil sie ihr Ergebnis vom letzten Mal wahrscheinlich verdoppeln. Die Linken werden sich über ihre starke Stellung in einer Kaufmannsstadt freuen, die AfD, dass sie im „klassischen linken Hamburg“ überhaupt dabei sein können. Schwierig könnte die Deutung der Ergebnisse für CDU und FDP werden. Wobei: Aus Berlin wird es wahrscheinlich heißen, dass Hamburg vor allem eine Landtagswahl war. Und in Hamburg werden sie sagen, dass sie aus Berlin nun wirklich keine Unterstützung erhalten haben, Stichwort Thüringen.

Und auch hier braucht man keine Umfrage: Die Hamburger haben recht.