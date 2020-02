Hamburg. Ende Juni ist es so weit: Dann knattern die Harley-Fahrer durch die Stadt. Nur eine Woche später beschallen Trucks den Kiez beim Schlagermove. Zuvor gibt es noch den Hafengeburtstag. Und dreimal im Jahr selbstredend auch den Dom. Wer sich über diese Festivitäten-Serie beklagt, gilt schnell als Spaßbremse. Hamburg sei nun mal eine Metropole. Wer das nicht aushalte, möge doch in die Provinz ziehen.

Eine Stippvisite während und nach den üblichen Kiez-Partys an Wochenenden genügt, um dieses Argument zu widerlegen – es ist in etwa so stimmig wie die „Dann geht doch nach drüben“-Rufe gegen linke Demonstranten in den 1960er- und 1970er-Jahren. Wer Feierbiester beobachtet, die unter Alkoholeinfluss alle Manieren verlieren, kann sich nur noch fremdschämen. Neben dem Krach müssen die Anwohner oft genug deren ekelige Hinterlassenschaften vor ihren Hauseingängen ertragen. Daran können die Mitarbeiter der Stadtreinigung, die nach Großveranstaltungen mit bewundernswertem Einsatz für Sauberkeit sorgen, nur begrenzt etwas ändern. Leider wirken Begriffe wie Benehmen und Anstand vielerorts inzwischen antiquiert, Toleranz wird mit Laisser-faire verwechselt.

Offensive des Bezirks Mitte ist richtig

Deshalb ist die Offensive des Bezirks Mitte richtig. Ja, Hamburg ist kein Dorf. Ja, wir profitieren über Steuereinnahmen und Arbeitsplätze vom Event-Tourismus. Aber es kann nicht sein, dass Bewohner im Umfeld der Partymeilen mit Lärm terrorisiert werden und vor dem Gang zum Bäcker noch zum Wischeimer greifen müssen.

An Arbeit wird es der neuen Abteilung nicht mangeln. Auch der Ausschank an Kiosken zu nächtlicher Stunde sowie der Krach durch Straßenmusikanten, die mit Verstärkern die ganze Straße beschallen, nervt. Im Einsatz für die Bürger braucht Hamburg keine Sheriffs, sondern Spezialisten mit Fingerspitzengefühl. Diese werden sich auch um die Genehmigung von Großverstaltungen kümmern. Jeder Organisator wird dann wissen, was ihm blüht, wenn seine Besucher sich danebenbenehmen. Gut so!