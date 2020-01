Mit Markus Lüpertz saß sie schon während eines Interviews in der Badewanne, für das Künstler-Duo Gilbert & George mussten 300 Gäste in Socken dinieren. Keine Frage: Kunst und Leute zu inszenieren ist ihr Ding. Mit ihrer Firma Unique Art Concepts fördert Jenny Falckenberg­ Künstler und zeigt deren Werke an ungewöhnlichen Orten.

Die erste Ausstellung mit der Fotokünstlerin Franziska Stünkel etwa fand 2010 in einem Rohbau in der HafenCity statt. Deren Serie „Coexist“ präsentiert die 39-Jährige nun in der Barlach Halle K.

Harald Falckenbergs Tochter im "Haifischbecken"

Als Tochter des renommierten Hamburger Sammlers Harald Falckenberg gehört Kunst seit Kindestagen dazu. Aber es habe wohl glücklichere Momente im Leben gegeben als ihr Entschluss, auch ins „Haifischbecken“ Kunstbetrieb zu springen, so die Galeristin.

Mit ihrem Ehemann, Hockey-Olympionike und Sportkommentator Christian Blunck, und den drei Kindern lebt sie ein krea­tives Patchwork-Familienleben. Hobbys? „Pferdeköpfe malen!“