Die Infantilisierung der Politik

Es gab eine Zeit, da kamen die Kinder einmal im Jahr ins Zentrum der Macht. Die Bundeskanzlerin und ihre Vorgänger empfingen die Sternsinger und fanden für die jungen Besucher freundliche Worte. Es gab eine Zeit, in der Politiker Kindern gesagt haben, was ihrer Meinung nach diesem oder jenem kindlichen Wunsch im Wege steht. Wie im Frühsommer 2015, als Angela Merkel in Rostock einem weinenden palästinen­sischen Mädchen etwas linkisch, aber dennoch mit Empathie die Grenzen deutscher Flüchtlingspolitik erklärte.

Inzwischen geben die Kinder den Ton an. Und die Politik hört mit eingezogenem Kopf zu. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg schmetterte im vorigen Jahr den Vereinten Nationen in New York mit wutverzerrtem Gesicht ein „How dare you?“ entgegen. Die deutsche Galionsfigur der Fridays-for-Future-Bewegung Luisa Neubauer lässt den Siemens-Chef Joe Kaeser mit dessen absurdem Angebot auflaufen, in den Aufsichtsrat der Firma aufgenommen zu werden.

Zugleich werden die USA von einem Präsidenten regiert, der über Twitter komplexe Sachverhalte mit Zwei-Wort-Sätzen kommentiert: „So bad!“, „so sad!“ – und in seinem ganzen Ge­baren an ein trotziges Kleinkind an der

Quengeltheke erinnert. Ohne jegliche Resilienz oder Selbstbeherrschung.

In Davos beim Weltwirtschaftsforum trafen Greta Thunberg und Donald Trump aufeinander. Besser gesagt, sie hielten unabhängig voneinander die beiden beachtetsten Reden. Kindisch waren sie beide abermals. Thunberg, als sie forderte, dass sofort jeder Handel, jedes Geschäft mit fossilen Brennstoffen einzustellen sei. Demnach hätten die Wirtschaftsbosse ihre Privatjets auf dem Flughafen Klosters nach ihrer Rede unaufgetankt stehen lassen müssen.

Trump präsentierte sich kindisch, als er in peinlicher Manier die Großartigkeit der USA und ihren wirtschaftlichen Wiederaufstieg pries und keinen Zweifel daran ließ, wem es zu verdanken sei, dass „America great again“ sei.

Schließlich hat sich auch Robert Habeck, der deutsche Grünen-Vorsitzende, in den Schweizer Bergen an diesem intellektuellen Unterbietungswettbewerb beteiligt, indem er Trumps Rede in einem Schnappreflex ebenso grobschlächtig und plump kommentierte, wie diese selbst war.

Den Emotionen freien Lauf lassen: Vielleicht hat diese Infantilisierung der Politik mit einer grassierenden politischen Gefühligkeit zu tun. Mit einem Triumph der guten Gesinnung über die Urteilskraft. Mit dem Sieg des Reflexes über die Reflexion. „Das Herz“, schreibt Oscar Wilde über den „Sozialismus und die Seele des Menschen“, „das Herz bäumt sich schneller auf als der Verstand“; und die Liebe für die Leidenden, in dem Fall: die ganze Welt in Zeiten des Klimawandels, sei „bequemer als die Liebe zum Nachdenken“.

Kinder und Heranwachsende dürfen ein heißes Herz haben und es jederzeit ausschütten. Unsereins stand als junger Mensch auch in der Menschenkette gegen die Stationierung der Pershing 2 im Zuge des Nato-Doppelbeschlusses. Und ist heute froh, dass dies die damaligen Kanzler nicht von ihrer richtigen Entscheidung gegen unsere Revolte abgebracht hat. Denn Aufgabe der Politik muss die Anstrengung bleiben, dem heißen Herzen einen kühlen Verstand entgegenzusetzen. Sich im Sinne Oscar Wildes nicht zu bequem zu sein für die Liebe zum Nachdenken, zum Abwägen und ganz wichtig: entscheiden! Alles andere ist verantwortungslos, wohlfeil, anbiedernd. Und lächerlich.