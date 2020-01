Der Bürgerkrieg im Internet

Wer glaubt, dass das Internet die Welt jeden Tag ein bisschen besser macht, könnte ziemlich danebenliegen. Es mag den Alltag leichter und die Zerstreuung vielfältiger gemacht haben – aber der Kollateralschaden für die Gesellschaft ist beträchtlich: In den asozialen Netzwerken, auf den digitalen Klowänden des 21. Jahrhunderts, toben sich die Verdrehten und Verrückten, die Aufwiegler und Aufgehetzten aus. Wenn nicht täglich ein neuer Shitstorm entfacht wird, scheint manchen etwas zu fehlen – drolligerweise sind sich die Scharfmacher von ganz links und ganz rechts in einem einig: Empört! Euch! Über die anderen! Twitter und Co. sind längst Brot und Spiele 2.0.

In dieser Woche war die #Dorfkinder-Kampagne des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Ziel der Besserwisser und Schlechtmacher. Natürlich kann man Slogans wie „#Dorfkinder behalten das ganze Team im Auge“ oder „#Dorfkinder haben den Dreh raus“ für etwas betulich halten. Aber wie hoch die Wogen der Wutwelle seither durchs Netz branden, überrascht doch.

Wer auf dem Land lebt, ist ein Nazi

Offenbar muss eine selbst ernannte urbane Elite der Welt zeigen, wie intellektuell und moralisch überlegen sie ist: Eine Kostprobe gefällig? „#Dorfkinder ziehen in die Stadt, weil auf’m Dorf niemand was gegen die Faschos macht, im Fußballverein und in der Feuerwehr nur gesoffen wird und schwul das beliebteste Schimpfwort ist, ohne Ende geklüngelt wird und sich nicht mal die Jungen für besseren Netzausbau interessieren“, heißt es da. Oder: „Leute die sich als stolze #Dorfkinder bezeichnen sind in der Regel rassistische, sexistische und homophobe Konservative.“ Oder: „90 Prozent sind ausländerfeindliche, homophobe Rednecks.“ An die Adresse der Landeier: „Du kennst Ausländer nur aus dem Fernsehen, RWE zerbaggert dein Dorf.“ Ein anderer schreibt: „Authentische #Dorfkinder, das sind: besoffene 14-Jährige auf der Kirmes, 19-Jährige, die 14-Jährige verführen“.

Wieder einer weiß: „#Dorfkinder beschweren sich, dass nur zweimal am Tag ein Bus zu ihnen nach Hause fährt. Leute, wenn der Bus nur zweimal täglich kommt, dann heißt das, dass wir euch in der Stadt nicht wollen. Bleibt zu Hause und macht Milch für uns!“ Oder: „Dorfkinder ertränken ihre eigene Per­spektivlosigkeit so lange öffentlich in Aggression, Gewalt und Alkohol, bis sie endlich alt genug sind, um sich ein Haus zu kaufen und das ganz privat an ihrer Familie auszulassen.“

Und so weiter und so fort. Wer auf dem Land wohnt, ist ein Nazi, zumindest ein Rassist, er ist Sexist, wenn nicht Kinderschänder, ein Alkoholiker und Unmensch. Oder ein Untermensch? Auch jene, die stets vor Hetze und Hass warnen, rotzen Hass und Hetze heraus. Eine schöne neue Welt.

Das hässlichste Dorf ist Twitter

Twitter gleicht manchmal einem Tummelplatz von Verhaltensgestörten, Medienschaffenden, Radikalen, Politak­tivisten – die Kommata dürfen sie ruhig weglassen. Bei einer digitalen Saalschlacht stürzen sich alle ins Getümmel: „Fridays for Future“ nutzt die Debatte, um zu zwitschern: „Dorfkinder werden zwangsumgesiedelt, weil für Kohle weiter ihre Heimat vernichtet wird.“ Und die AfD Heidelberg frohlockt: „Dorfkinder wählen als Erwachsene AfD.“ Auch was Journalisten so schreiben, macht Angst: „Die Kinder sind so weiß. Sind die mit Arier gewaschen?“ Lustig! Oder: „Diese Bilder sind nichts anderes als Heimatidylle, und bei mir als Betroffene rufen sie keine weiteren Assoziationen hervor außer Nazigewalt.“ Oder: „#Dorfkinder wachsen oft in einer Einparteienlandschaft auf, bis sie dann endlich in die Stadt ziehen und lernen, dass es gar nicht nur die CDU gibt.“ Wenn solche unterkomplexen Hirne die Welt erklären, könnte das die Welt erklären.

Eine Schweizer Journalistin kommentiert die deutsche Debattenkultur treffend: „Unter dem Hashtag #Dorfkinder stinkt’s ein bisschen wie manchmal auf dem Land: nach Gülle. Das hässlichste Dorf ist übrigens Twitter: Wer dort das Progressiven-Viertel übersteht, dem kann das Leben nichts mehr anhaben.“

Und ganz zum Schluss unkommentiert nach diesem Schwall von Stumpfsinn der Tweet der Ministerin Julia Klöckner (CDU): „Unsere #Dorfkinder-Kampagne hat heute viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist gut so, weil es mir ein großes Anliegen ist, dass das Leben auf dem Land attraktiver wird. Ich hoffe, die Debatte von heute ist ein Anstoß für uns alle, um bestehende Probleme auf dem Land anzugehen.“