In Wahlkampfzeiten wird es immer mal hektisch auf der politischen Bühne. Und wenn es um das Thema Verkehr in Hamburg geht, überschlagen sich derweil die Ereignisse. Nachfolgend ein Versuch, die bisweilen unübersichtliche „Verkehrslage“ zu sortieren.

Ganz vorn steht das Reizthema autofreie Innenstadt. An verschiedenen Orten in Hamburg schon mal monatsweise ausprobiert, findet dieses Projekt mehr und mehr Akzeptanz. Zwei Drittel der Hamburger*innen finden die Idee gut. Diese ist also weder „irre“, wie gerade die Spitzenkandidatin der Grünen zitiert wird, noch ist der Autoverkehr in der Innenstadt „unverzichtbar“, wie der Erste Bürgermeister betont. Es ist einfach eine sinnvolle Entwicklung, die schon viele Städte vor uns vollzogen haben. Also runter mit den Emotionen und einen klugen Plan auf den Tisch.

Ja, der liebe Autoverkehr. Einige Politiker gehen damit hausieren, dass in Hamburg der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) rückläufig ist, also weniger Autos auf unseren Straßen unterwegs sein sollen. Hier empfiehlt sich ein Blick auf die Fakten. Der Anteil des MIV ist nur prozentual gesunken, die täglich zurückgelegte Gesamtstrecke aber in zehn Jahren von 32,7 Mio. km auf 38,3 Mio. gestiegen. Kein Wunder also, dass die CO 2 -Emissionen im Verkehrsbereich nach oben gehen. Von Entspannung keine Rede, in Hamburg wird immer mehr gefahren.

In diesem Jahr wird der Senat den Verkehrsentwicklungsplan für die ganze Stadt neu aufsetzen. Zentrale Aufgabe muss es sein, keine neuen Straßen zu bauen (A 26-Ost!) und das Autofahren – soweit es geht – überflüssig zu machen. Natürlich gehört auch der Flughafen zur Verkehrsinfrastruktur. Gerade sollen 500 Mio. Euro für den Ausbau investiert und ein neues Shuttle-Gate gebaut werden, um in 15 Jahren statt der heutigen 17 Mio. dann 26 Mio. Passagiere abfertigen zu können. Als gäbe es keine Klimakrise. Was bei Straßen gilt, gilt auch bei Flughäfen. Jeder Neubau, jeder Ausbau ruft mehr (Flug-)Verkehr hervor. Eine Antwort auf die Klimakrise wäre ganz einfach und spart zudem Geld: Kein Ausbau!

Dann zur Fahrradstadt. Eigentlich gibt es nur Argumente, die dafürsprechen. Die Aufgabe: Fahrradwege auszubauen und die Leute mit einer guten In­frastruktur zum Umsteigen zu motivieren. Hört sich einfach an, aber leider schwächelt der rot-grüne Senat bei diesem Thema. Statt der im Koalitionsvertrag vereinbarten 50 km neue Fahrradwege pro Jahr wurden in den letzten Jahren nur 30 bis 40 km realisiert. Das überzeugt nicht, und wer immer nach dem 23. Februar die Verkehrsbehörde leitet, muss das besser machen.

Werfen wir einen Blick auf den Ausbau der U-Bahn. Hier rühmt sich der Senat, nach 40 Jahren mehr oder weniger Stillstand nun endlich vieles angeschoben zu haben. Und in der Tat ist etwa die Verlängerung der U 4 zu den Elbbrücken einschließlich Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn ein gutes Projekt und vor allem schon fertig! Aber wie soll es weitergehen mit der U 4? Gerade plant die Stadt, die Trasse für eine oberirdische und damit kostengünstige Weiterführung nach Wilhelmsburg zuzubauen. Kurzsichtiger kann Stadtentwicklung nicht sein. Wer die Verkehrswende schaffen will, darf solche Kardinalfehler nicht machen. Hier wartet eine Aufgabe auf jeden neuen Senat: Diese Planung stoppen und Wilhelmsburg schnell anschließen!

Zum Schluss noch der Dauerbrenner: die Stadtbahn. Zweimal in den letzten 20 Jahren planfeststellungsreif, sogar die Planungsakten gibt es noch. Die CDU hat aktuell immerhin deren Einführung in Altona vorgeschlagen und dazu detaillierte Vorschläge entwickelt. Schade – warum nicht gleich für die ganze Stadt? Hinter vorgehaltener Hand sind sich fast alle einig: Hamburg braucht eine Stadtbahn. Sogar Staatsrat Rieckhof wollte diese auf dem Bauforum 2019 „nicht ausschließen“. Worauf warten? Misslich, dass zu keinem Zeitpunkt die Frage beantwortet wurde: Bringt die U 5 für 10 Mrd. Euro mehr für den ÖPNV in Hamburg als ein wahrscheinlich günstigeres Straßenbahnnetz in der ganzen Stadt? Wenn es eine Chance gibt, diese zentrale Abwägung nach der Wahl erstmals vorzunehmen, wäre das großartig.

Egal wer nach der Wahl das Sagen im Rathaus hat: Die Verkehrspolitik muss zur Chefsache werden und beherzt eine Antwort auf die Klimakrise liefern.