In dieser Woche hat Mojib Latif in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ heftige Kritik am Sport geübt. Er habe nicht den Eindruck, dass jemand ans Klima oder an Nachhaltigkeit denkt, klagte der gebürtige Hamburger und nannte globale Beispiele für Verfehlungen: „2014 ein Fußball-WM-Stadion am Amazonas; die Fußball-WM 2022 in klimatisierten Stadien in Katar, weil es ansonsten viel zu heiß wäre; 2024 Surf-Wettkämpfe in Tahiti, obwohl die Olympischen Spiele ins 15.000 Kilometer entfernte Paris vergeben worden sind.“

Auch die Fußballverbände kamen in Latifs Abrechnung schlecht weg. Dabei könnten gerade Stadien Vorbilder für technische Innovationen sein, mahnte der Präsident des Club of Rome Deutschland. „Erdwärme, kleine Windräder, Solardächer, erneuerbares Erdgas – die Arenen könnten ein Modell sein für eine kleine Nachhaltigkeitsstadt.“

Und es stimmt ja: In Zeiten, in denen wir angesichts des Klimawandels über ökologische Fußabdrücke und Verzicht diskutieren, dominiert im deutschen Profifußball noch fast ausschließlich die Gier nach Wachstum und Reichtum, auf wessen Kosten auch immer. Spöttisch könnte man formulieren, dass der einzige Beitrag der Vereine zum Energiesparen ist, dass sie angesichts der ungewohnt hohen Temperaturen in diesem Winter die Rasenheizungen viel weniger häufig anwerfen müssen als früher.

Das Verhalten einiger Profis befeuert zusätzlich den Eindruck einer sich breitmachenden Kultur des Verprassens. Es sei nur an das unsägliche Protz-Urlaubsvideo von Dortmunds Jadon Sancho inklusive Luxusyacht und Goldsteak erinnert, das er während der Winterpause von einem eigens engagierten Filmemacher erstellen ließ.

Ja, Fußball hat in erster Linie einen Unterhaltungsauftrag, aber nicht mehr ausschließlich. Verantwortungsvolles Handeln ist gefragt. Was waren die öffentlichen Hauptthemen vor dem Rückrundenstart der Bundesliga an diesem Wochenende? Wenig überraschend die Titelchancen von RB Leipzig und Bayern München und die Spannung im Abstiegskampf (schmiert mit Werder Bremen der nächste Nordclub ab?). Das Wort Nachhaltigkeit spielte jedoch nur in dem Zusammenhang eine Rolle, wie die sportliche Qualität in Deutschland in der Zukunft so zuverlässig und beständig erhöht werden kann, dass das abgelieferte Produkt Fußball auch mit den Milliarden-Einnahmen Schritt halten kann, die schon heute generiert werden.

Damit kein falsches Bild entsteht: Natürlich haben einzelne deutsche Clubs das Thema auf der Agenda. Warum es aber zum Beispiel keine durch die Verbände vorgegebene Strategie gibt, ist offensichtlich: Es fehlt der Druck. Das Geschäft boomt, und noch genießen die Vereine die Gunst der Zuschauer. Selbst Fehltritte wie der von Sancho lassen die Basis unbeirrt sagen: Nein, wir lassen uns unseren Fußball nicht nehmen.

Dabei braucht der deutsche Fußball unbedingt einen – um im Bild zu bleiben – Klimawandel. Er wird sich künftig nicht abkapseln können vom Großteil der Gesellschaft. Im Gegenteil: Der Fußball muss angesichts seiner riesigen Bedeutung für Millionen von Menschen ein Vorreiter, ein Vorbild sein, um zum Beispiel die richtigen Antworten auf die Klimaveränderungen zu geben.

Andreas Rettig, der frühere Geschäftsführer des FC St. Pauli, der schon früher vorschlug, ökologische Aspekte mit in die Lizenzierung einfließen zu lassen, forderte gerade gemeinsam mit Hoffenheims Förderer Dietmar Hopp die Deutsche Fußball Liga zu mehr Engagement im Klimaschutz auf. Zugleich kritisierte er, dass die Möglichkeit, das Thema öffentlichkeitswirksam zu besetzen, verpasst wurde.

Das mag sein, für eine Kurskorrektur ist es jedoch nie zu spät. Die Clubs ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter individuell gestalten zu lassen ist jedenfalls der falsche Weg. Nur mal so ein Vorschlag: Es würde der Deutschen Fußball Liga gut zu Gesicht stehen, einen Mann wie Latif zum nächsten Neujahrsempfang des Verbands einzuladen und ihn als Hauptredner über die Verantwortung und auch die Chancen des Fußballs beim Klima sprechen zu lassen.