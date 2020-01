Das neue Handy von heute ist das alte von morgen

Ich habe es gewagt und mein altes Handy beerdigt. Jetzt liegt es leblos im Schrank, zusammen mit anderen digitalen Leichen, die die rasante technische Entwicklung nicht überlebt haben. Der Laptop, der so schwer und klobig ist, dass er problemlos als Mordwaffe herhalten könnte, und die Aufklapphandys, die vor dem Siegeszug von Apple mal cool waren, leisten meinem alten Weggefährten beste Gesellschaft.

Übrig geblieben sind nur all die Fotos und Videos im Speicher, die wir über Jahre gemeinsam gesammelt haben. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, das Handy auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen und jegliche Erinnerungen auszulöschen. Wäre das nicht Mord?

Mein Handy hatte Seltenheitswert

Wie eine Verräterin fühle ich mich. Ich war immer besonders stolz auf mein rückständiges Smartphone. Von wegen, junge Leute brauchen immer das Neueste vom Neuesten. Ging auch ohne Schnickschnack. Mein Handy hatte Seltenheitswert – es ist nur halb so groß wie die modernen Teile, die mit jedem Jahr wuchtigere Ausmaße annehmen und in keine Hosentasche mehr passen. Mit Menschen, die auf dasselbe Modell schworen wie ich, fühlte ich mich tief verbunden. Das Handy spiegelte eine Lebenseinstellung wider. Die neuen Smileys bei WhatsApp, die mir sogar meine Eltern schickten, wurden mir zwar nicht angezeigt. Aber wer braucht schon ein Stinktier-Emoji? Dann habe ich das Betriebssystem aktualisiert – und meinem alten Freund wurde so langsam aber sicher das Leben ausgehaucht.

Der Akku leerte sich plötzlich blitzschnell. Nach drei abgespielten Videos war die Ladung nur noch halb voll. Die neue Software wirkte wie ein tödliches Gift. Mein altes Gerät konnte mit der modernen Technik nicht mehr mithalten. Das programmiert der Anbieter extra so, um den Nutzer zum Kauf eines neuen Smartphones zu zwingen, davon bin ich überzeugt. Und verdammt, die Taktik geht auf. Zu Weihnachten gab’s ein Neues.

In einem Jahr ist das neueste iPhone Schnee von gestern

Zur Wahrheit gehört: Mein Handy war erst ein paar Jahre alt und stammte nicht aus der Steinzeit. Und trotzdem: Handyleben sollte man wie Hundeleben zählen, also nach der (inzwischen überholten) Faustregel mit sieben multiplizieren. Die Hersteller präsentieren ständig ein besseres Gerät, mit noch mehr Funktionen, noch mehr Speicherplatz und einer noch höheren Geschwindigkeit. Wer kommt da noch hinterher? Wenn man nicht jede Menge Geld auf dem Konto liegen hat, ist es so gut wie unmöglich, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. In einem Jahr ist das neueste iPhone längst Schnee von gestern.

In unserer durchdigitalisierten Welt haben inzwischen nicht nur Polaroidkameras und Röhrenfernseher etwas Nostalgisches an sich, sondern auch abgeliebte Smartphones. Und weil ich darauf aus irgendeinem Grund stehe, habe ich mich ebenso gegen Streaming-Dienste wie Netflix gewehrt.

Man gewöhnt sich viel zu schnell an den Schnickschnack

Als gefühlt einziger Mensch in meinem Freundeskreis konnte ich nie mitreden, wenn es um Serien wie „Stranger Things“, „Haus des Geldes“ oder „House of Cards“ ging. Doch kurz vor Weihnachten wurde mein Widerstand gebrochen. Eine Freundin bot mir einen freien Account ihrer Familie an. Jetzt bin ich infiziert.

Immerhin: Da ich kein Smart-TV besitze, sondern den alten Fernseher von meinem Großvater, muss ich meinen Laptop mit einem Kabel anschließen, um die Netflix-Filme auf einem größeren Bildschirm sehen zu können. Das ist schon wieder herrlich Old School.

So schwer mir der Abschied auch fiel: Leider muss ich zugeben, dass ich an mein altes Handy nicht mehr allzu oft zurückdenke. Zwar vermisse ich die handliche Größe, doch die Fotoqualität ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Akku hält dreimal so lang. Und die neuen Smileys sind doch ganz lustig. Man gewöhnt sich viel zu schnell an den Schnickschnack. Für meine Generation ist es kaum vorstellbar, dass Menschen früher nicht mit Google Maps, sondern mit Landkarten aus richtigem Papier fremde Länder bereist haben – und trotzdem am Ziel angekommen sind.

Ein bisschen wehmütig stimmt mich das schon. Das Gute an der Digitalisierung ist aber: Spätestens in einem Jahr ist mein neues Handy so veraltet und überholt, dass der Nostalgieeffekt wieder zurückkehrt.