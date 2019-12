Vielleicht geht 2019 in die Geschichte ein als ein Wendejahr wie einst 1949 und 1989: als Jahr des Erwachens, des Einstiegs in die ökologische Transformation, mit der eine konsumorientierte Verbrauchergesellschaft von einer ökologischen Verantwortungsgesellschaft herausgefordert und schließlich abgelöst wurde. Kam die Wende 1989 von ostdeutschen Bürgerinnen und Bürgern, so haben 2019 Schüler und Studenten um eine junge Galionsfigur herum diesen Aufbruch gestartet. Die Tatkraft der Jugendlichen war eine Ohrfeige für uns Erwachsene, sie hat die politische „Klasse“ beschämt, und sie hat zu Recht gewirkt.

Verschieben sich Änderungsanstöße von der politischen auf die zivilgesellschaftliche Ebene? Wird der Druck von der Basis stärker, weil die politische Ebene sich in den letzten Jahren deutlicher als je zuvor von ihrer gesellschaftlichen Führungsaufgabe verabschiedet und sich im GroKo-Klein-Klein verliert?

Wenn diese Analyse stimmt, so bedeutet dies keinesfalls eine leichte Aufgabe für die institutionalisierte Zivilgesellschaft, also für Stiftungen, Vereine, wissenschaftliche Institutionen, Medien, kirchliche und soziale Einrichtungen, die wir gemeinhin zum sogenannten 3. Sektor zählen und deren übergeordnetes Ziel die Förderung des Gemeinwohls, „public benefit“, ist.

„Fridays for Future“ braucht einen institutionellen Rahmen

Auch „Fridays for Future“ wird über die Basis hinaus den institutionellen Rahmen brauchen, verpflichtet sich somit von Rechts wegen dem Gemeinwohl, dem „allgemeinen Nutzen“. Da wächst die Verantwortung. Sie geht über die Ebene der Klima- und Energiefrage hinaus, auch wenn gerade bei dieser die Zivilgesellschaft in besonderer Weise gefordert ist. Denn wann immer es um Verhaltensänderung geht, um Blumenkohl statt Rindfleisch, Fahrrad statt Auto, Holsteinische Schweiz statt Gran Canaria, muss die Mitte der Zivilgesellschaft erreicht werden. Sie muss handeln, anderenfalls profitieren vor allem die politischen Ränder, und die Veränderungsbereitschaft erlahmt.

Prof. Dr. Michael Göring leitet die „Zeit“-Stiftung in Hamburg und war bis 2018 Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes deutscher Stiftungen.

Foto: Marcelo Hernandez

Was bedeutet das für gemeinnützige Stiftungen, von denen es in Deutschland rund 22.000 gibt? Sie nehmen im 3. Sektor eine besondere Rolle ein, da sie sehr oft von wohlhabenden Privatleuten errichtet werden, dann aber unmittelbar gemeinnützige gesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen. Sie verbinden also das private mit dem öffentlichen, verknüpfen das aus unternehmerischem Geschick stammende Vermögen mit dem gesellschaftlichen Ziel des allgemeinen Wohls. Von daher sind Stiftungen in besonderer Weise geeignet, zwischen dem 1. Sektor, der Politik, und dem 2. Sektor, der Wirtschaft, zu vermitteln. Diese Rolle wird auch bei der ökologischen Transformation gefordert. Die Chancen sollten Stiftungen wahrnehmen.

Stiftungen haben heute eine größere Verantwortung

Ein weiteres Ziel drängt sich auf: Über Jahrzehnte haben gerade Stiftungen ihre Aufgabe in politischer Aufklärung, im neutralen, moderierenden Vermitteln von Positionen, in der Vorreiter- oder Unterstützerrolle für Bildungsanstrengungen, Wissenschaftsprojekte und kulturelle Vorhaben gesehen. Gemeinhin nannte man dies die Plattform-Rolle.

Mit dem Anstieg demokratiegefährdender Tendenzen, dem weithin zu beobachtenden sorglosen Umgang mit der Wahrheit, dem Niedergang allgemein verbindlicher Werte, der in mehreren europä­ischen Nachbarländern zu beobachtenden Einschränkung des Rechtsstaats haben­ Stiftungen als institutionelle Zivilgesellschaft heute größere Verantwortung. Daher sollten sie den Mut haben, die Plattform-Rolle um die des Advokaten zu erweitern, des Anwalts für die offene Gesellschaft, den bindenden Mehrheitsentscheid, die Rechtsstaatlichkeit, die Werte des Grundgesetzes.

Schon Tocqueville hat bei seinen Überlegungen zur Staatsform der Demokratie den „Civil Associations“ eine besondere Bedeutung zugewiesen. Sie wirken auch als Wächter für die aus demokratischen Wahlen hervorgehenden Herrscher. Eine solche außerparlamentarische Wächterrolle haben im 20. Jahrhundert weitgehend die Medien übernommen, die allerdings seit Jahren verstärkt um die Rückgewinnung des gesellschaftlichen Vertrauens ringen müssen. Wieweit die institutionalisierte Zivilgesellschaft diese Wächterrolle neu ausfüllt, bleibt abzuwarten. Stiftungen sollten nicht zögern, deutlich Stellung zu beziehen. Ihr Mandat ist das Gemeinwohl.