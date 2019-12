Verblassender Glaube

Zumindest an Heiligabend sind die Kirchen wieder voll – gut jeder fünfte Bürger wird die Kirchbank drücken. Für rund 16 Millionen Deutsche gehört der Weihnachtsgottesdienst zum Fest einfach dazu – vielleicht aus Tradition, vielleicht aus Sentimentalität, vielleicht auch aus Glaube. An den Sonntagen hingegen sind die Bänke verwaist – dann finden nur noch rund drei Millionen Menschen den Weg in die Kirche.

In einem Tempo, das noch vor einem Vierteljahrhundert undenkbar gewesen wäre, verblasst der Glaube in Deutschland. In einem Land, in dem die Reformation begann, viele Gotteshäuser zum architektonischen Welterbe zählen und bis heute die reichsten Bistümer der Welt zu finden sind, verarmt das spirituelle Leben.

Die Austritte sind dafür ein Indiz: Nur noch 55 Prozent der Deutschen sind Mitglieder einer der Kirchen; im Bundestag ist der Anteil der Abgeordneten sogar etwas niedriger. Der Glaube trocknet aus: Traditionen gehen verloren, religiöses Wissen verschüttet, viele tief gründende Wurzeln werden gekappt. Man muss kein Christ sein, um diese Entwicklungen zu beklagen. Es war der Friedenspreisträger und Muslim Navid Kermani, der davor warnte, dass hierzulande Traditionsketten reißen.

Mit den Kirchenaustritten beschleunigt sich eine kulturelle Erosion

Damit beschleunigt sich auch eine kulturelle Erosion. Man kann Johann Sebastian Bach zwar hören, aber ohne seinen Glauben kaum verstehen; man kann Friedrich Hölderlin oder Joseph von Eichendorff weiterhin lesen, aber schwer durchdringen. Und auch die wunderbare Geschichte aus dem Lukas-Evangelium von der Geburt Jesu, die wir feiern, bleibt ohne die Auferstehung Christi nur märchenhafter Kitsch.

„Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids“, heißt es im Lukas-Evangelium: Er wird nicht im Palast geboren, sondern in einer Futterkrippe; die Zeugen dieses Weltereignisses sind nicht Priester und Gelehrte, sondern Hirten, einfache Menschen aus dem Volk. Hier wird nicht weniger als eine neue Ordnung begründet, hier liegt die Geburtsstunde einer humanitären Religion.

Zu sehr ist in der Kirche die Rede vom Geld

Das alles macht das Christentum eigentlich aktuell – und außerhalb von Europa ist der Glaube ungebrochen. Hierzulande aber schwindet das Christ­liche. Die Kirchen selbst haben dazu ihr Scherflein beigetragen: Sie ziehen sich zurück, sind sich selbst genug oder werden beliebig und austauschbar. Da wird der Rückkauf der Hamburger Energienetze wichtiger als die Jugendarbeit vor Ort, da macht sich der Erzbischof in der Flüchtlingshilfe weltweit stark – und schließt in Hamburg sechs Schulen.

Zu sehr ist in der Kirche die Rede vom Geld, zu wenig vom Glauben, zu sehr dominiert die Politik, zu wenig die Spiritualität, zu wichtig ist der Zeitgeist, zu wenig der Geist. Und über allem lastet der monströse Missbrauchsskandal. Wer sich selbst moralisch erhöht, dann aber moralisch so versagt wie die katholische Kirche, dessen Glaubwürdigkeit ist tief erschüttert.

Als Atheist ist man weder moderner noch vollkommener

Und doch ist das derzeit so beliebte Kirchenbashing eine ähnliche Anmaßung – wer glaubt, als Atheist besser, moderner, vollkommener zu sein, wiederholt nur alte Fehler. Und ein jeder sollte sich prüfen, ob er nicht den alten Glauben nur getauscht hat – gegen den Glauben an Geld, Konsum, Selbstoptimierung oder gleich gegen eine neue Klimareligion.

Was dabei auf der Strecke bleibt, zeigt sich auch Weihnachten: Wie sähe dieses Land aus ohne seine christlichen Traditionen und Werte, ohne Pfarrer, christliche Krankenhäuser, Schulen, Hospize, ohne Jugendgruppen, Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe? Dunkel. Der iranische Dichter Ahmad Schamlu sagte einst: „Wenn man Gott in die Besenkammer sperrt, wird er eines Tages als Teufel wieder heraustreten.“ Darüber sollten wir nachdenken – nicht nur in der Heiligen Nacht.